فريق مرسيدس يشدد على أن هاميلتون "لم يقم بأي شيء خاطئ" بحق فيرستابن

مؤكداً أن تصرف بطل العالم سبع مرات "يتماشى تمامًا مع قانون التجاوز".



واتهم فيرستابن سلوك هاميلتون بـ"خطير وغير محترم وغير رياضي" في نهاية السباق الذي فاز به الأخير على الرغم من معاقبته بعشر ثوان بسبب الحادث، فقلص الفارق بينه وبين الهولندي متصدر الترتيب العام من 33 نقطة إلى ثماني نقاط.

وقال المدير الفني لمرسيدس جايمس أليسون "بالنسبة لما يخصنا، فإن ما فعله لويس كان متوافقا تمامًا مع قوانين التجاوز الخاصة بالاتحاد الدولي للسيارات (فيا)".

وأضاف أليسون: "كان لويس بوضوح جنبًا إلى جنب إلى حد كبير. وكان المحور الأمامي لسيارته بعيدًا عن نقطة المنتصف لسيارة فيرستابن".

وتابع "يتطلب الأمر أن تكون جنبًا إلى جنب إلى حد كبير وأن تكون قادرًا على أخذ المنعطف. من أجل الدوران، يجب أن تأخذ الزاوية الصحيحة دون ترك الحلبة أو فقدان السيطرة على السيارة. هذه هي الأشياء التي تحتاج إلى القيام بها".

واردف قائلا "إذا كان بإمكانك أخذ الزاوية، وكنت بجانب السيارة الأخرى إلى حد كبير، فإن الزاوية ملكك"، مشيراً إلى أنه شعر "بأنه العقوبة كانت قاسية".

وختم قائلاً "يتعلق الأمر بمعرفة القواعد التي يجب القيام بها للتجاوز ولم أر أن لويس ارتكب أي خطأ فيما يتعلق بهذه القواعد".

