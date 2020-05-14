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ريكياردو إلى ماكلارين اعتباراً من 2021 بدلاً من ساينز

فريق ماكلارين يتعاقد مع السائق الأسترالي دانيال ريكياردو ليعوَض رحيل الإسباني كارلوس ساينز إلى فيراري.

Reuters

أعلن فريق ماكلارين عن تعاقده مع السائق الأسترالي دانيال ريكياردو ليقود إلى جانب البريطاني لاندو نوريس اعتباراً من موسم 2021 من بطولة العالم لسباقات الفورمولا وان، ما يمهد الطريق أمام انتقال الإسباني كارلوس ساينز إلى فيراري خلفاً للألماني سيباستيان فيتل.

وكان ريكياردو انضم إلى رينو عام 2019 قادماً من ريد بول بعقد لمدة عامين، وهو سيحل اعتباراً من 2021 بدلاً من ساينز الذي يبدو في طريقه للالتحاق بفيراري بعد اعلان الفريق الإيطالي أن فيتل سيرحل عنه بعد نهاية الموسم الحالي الذي لم ينطلق بعد بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ورأى المدير التنفيذي لماكلارين زاك براون أن التعاقد مع الأسترالي البالغ 30 عاماً "سيجلب بُعداً جديداً مثيراً للفريق".
 

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