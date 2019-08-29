روزنامة قياسية من 22 سباقا لعام 2020

أصدرت الفورمولا واحد الخميس روزنامة قياسية لبطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد للعام المقبل تتضمن 22 سباقا، مع انضمام جائزة فيتنام الكبرى إلى البطولة للمرة الإولى، وعودة جائزة هولندا الكبرى التي تنظم على حلبة زاندفورت للمرة الاولى منذ 35 عاما.

وباتت فيتنام التي تستقبل مدينة هانوي السباق في 5 نيسان/ابريل المقبل، الدولة الرقم 34 التي تنضم إلى الفئة الأولى.

ويعتبر سباق جائزة ألمانيا الكبرى الذي احرز لقبه هذا العام سائق ريد بول - هوندا الهولندي ماكس فيرشتابن، ابرز الغائبين عن روزنامة العام المقبل بسبب عدم قدرة القيمين على حلبة هوكنهايم إيجاد التمويل للاستضافة.

ووصف سائق فيراري الالماني سيباستيان فيتل عدم ادراج جائزة بلاده على روزنامة العام المقبل بـ "المؤسف للغاية".

وصرح بطل العالم أربع مرات (مع ريد بول) لوكالة فرانس برس عشية انطلاق سباق جائزة بلجيكا الكبرى على حلبة سبا - فرانكورشان، التي تستضيف الجولة الثالثة عشرة من هذا الموسم، انه ربما "العام المقبل أو في العام الذي يليه سندرك ان الفورمولا واحد يجب أن تتواجد في ألمانيا".

وتابع "لا يمكن للفورمولا واحد أن تسمح لنفسها بخسارة سباق حيث تمتد جذور رياضة السيارات عبر تاريخ طويل على غرار بريطانيا، إيطاليا أو ألمانيا".

وتنطلق البطولة العالمية من حلبة ألبرت بارك في ملبورن الأسترالية في 15 آذار/مارس 2020، على أن تختتم المنافسات مع سباق جائزة ابوظبي الكبرى على حلبة مرسى ياس في 29 تشرين الثاني/نوفمبر.

ولن تصبح روزنامة العام المقبل نافذة قبل أن يتم اقرارها من قبل الاتحاد الدولي للسيارات "فيا".