وحسم البلجيكي البالغ من العمر 30 الفوز بعدما أنهى المراحل الخاصة الـ18 بفارق مريح عن زميله ميكلسن بلغ 48 ثانية، فيما اكتفى بطل العالم الفرنسي سيباستيان أوجيه (سيتروين) بالمركز الثالث بفارق 1:04.8 دقيقة عن نوفيل، بعد أن كان يتوجه للحلول رابعا لولا تعرض سيارة البريطاني كريس ميك (تويوتا ياريس) لثقب في آخر 5 كلم من الرالي.

وعلق نوفيل على فوزه بالرالي الأرجنتيني الذي رفع به رصيده الى 11 انتصارا في مسيرته، قائلا "كانت سيارتنا رائعة طيلة عطلة نهاية الاسبوع. نعمل بجهد كبير وحصدنا الثمار. إنها نقاط جيدة لصراع البطولة".

وكان نوفيل تصدر ترتيب السائقين في المرحلة الماضية حين توج بطلا لرالي كورسيكا أمام أوجيه الذي أصبح متخلفا في الترتيب العام خلف البلجيكي بفارق 10 نقاط (100 مقابل 110)، فيما يحتل بطل رالي الأرجنتين لعام 2018 الاستوني اوت تاناك (تويوتا ياريس) المركز الثالث برصيد 82، بينها 5 حصل عليها بفوزه بالمرحلة الاستعراضية الثامنة عشرة الأخيرة في ال كوندور.

واكتفى تاناك بالمركز الثامن بعد تعرض سيارته لعطل كهربائي حرمه من أكمال المرحلة الأخيرة ليوم السبت، لكنه عاد للرالي الأحد وتمكن من انقاذ 9 نقاط (4 من ترتيبه الثامن و5 من فوزه بالمرحلة الاستعراضية).



- ترتيب الخمسة الأوائل في الرالي:

1. البلجيكي تيري نوفيل (هيونداي آي 20) 3.37:23.6 ساعات

2. النروجي اندرياس ميكلسن (هيونداي آي 20) بفارق 48.4 ثانية

3. الفرنسي سيباستيان أوجييه (سيتروين) بفارق 1:04.8 دقيقة

4. البريطاني كريس ميك (تويوتا ياريس) بفارق 1:06.2 د

5. الفنلندي ياري ماتي لاتفالا (تويوتا ياريس) بفارق 1:21.1



- ترتيب بطولة السائقين:

1. نوفيل 110 نقطة

2. أوجييه 100

3. تاناك 82

4. ميك 54

5. ايفانز 43



- ترتيب بطولة الصانعين:

1. هيونداي 157 نقطة

2. تويوتا 120

3. سيتروين 117

4. أم ـ سبورت فورد 78