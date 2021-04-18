جائزة ميامي الكبرى تنضم الى روزنامة الفورمولا واحد

ومنذ أن انتقلت ملكية بطولة العالم لمجموعة "ليبرتي ميديا" الأميركية عام 2017، كانت النية واضحة بالتوسع أكثر في الولايات المتحدة من أجل تعزيز شعبية هذه الرياضة، وكانت هناك رغبة بإقامة سباق في ميامي منذ 2019 لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق مع سلطات المدينة.

وتستضيف الولايات المتحدة سباقاً في أوستن منذ 2012 (مقرر هذا الموسم في 24 تشرين الأول/أكتوبر)، والآن سيكون هناك سباقان في بلاد سباقات الإندي كار والناسكار.

وسيبلغ طول حلبة ميامي التي سيكون موقعها بالقرب من ملعب "هارد روك ستاديوم" الخاص بفريق ميامي دولفنز لكرة القدم الأميركية، 5,41 كلم وتتألف من 19 منعطفاً و3 خطوط مستقيمة.

وقالت إدارة الفورمولا واحد في بيان الأحد إنها: "ومروج الجائزة الكبرى يعملان بشكل وثيق مع المجتمع المحلي لتأمين تخصيص تذاكر مخفضة السعر لسكان ميامي غاردنز:" الذين كانوا العقبة الأساسية في السابق أمام إقامة هذا السباق.

وأضاف البيان "سيتم وضع برنامج لدعم الشركات المحلية والمجتمع من أجل الاستفادة من إقامة السباق".

وفي مقابلة له مع وكالة فرانس برس في شباط/فبراير الماضي، قال مدير الحقوق الإعلامية في الفورمولا واحد إيان هولمز إن الرياضة بدأت تتمتع بنجاح متزايد في الولايات المتحدة، لاسيما بفضل سلسلة "درايف تو سورفايف" الوثائقية على "نتفليكس".

ستكون ميامي الوجهة الحادية عشرة لاستضافة الفورمولا واحد في الولايات المتحدة بعد ريفرسايد، سيبرينغ، واتكينز غلين، لونغ بيتش، لاس فيغاس، ديترويت، دالاس، فينيكس، إنديانابوليس وأوستن.

ويشهد الموسم الحالي توسعاً قياسياً في روزنامة البطولة مع إقامة 23 سباقاً بعد إضافة جائزة المملكة العربية السعودية (في كانون الأول/ديسمبر) وعودة جائزة هولندا (في أيلول/سبتمبر).

