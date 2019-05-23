جائزة موناكو الكبرى: هاميلتون يهيمن على أول جولتي تجارب حرة

وفي الجولة الأولى، قام بطل العالم خمس مرات بـ 47 لفة، وكان أسرع توقيت له 1:12,106 دقيقة، متقدما على سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرشتابن (1:12,165 د).

وحل زميل هاميلتون في فريق مرسيدس الفنلندي فالتري بوتاس في المركز الثالث أمام سائقي فيراري شارل لوكلير من موناكو والألماني سيباستيان فيتل، بطل العالم أربع مرات.

وفي الجولة الثانية، خفض هاميلتون عدد اللفات الى 41، وزاد من سرعته ليتصدر المتنافسين في 1:11,118 دقيقة، بينما كان المركز الثاني من نصيب بوتاس (1:11,199 د)، وتقدم فيتل الى المركز الثالث على حساب فيرشتابن (السادس) ولوكلير (العاشر).

وجاء الفرنسي بيار غاسلي (ريد بول) رابعا، وحقق التايلاندي ألكسندر ألبون (تورو روسو) مفاجأة باحتلاله المركز الخامس بعد أن اكتفى بالمركز الرابع عشر في الجولة الأولى.

وأظهرت هذه النتائج مجددا بأن فريق "الأسهم الفضية" الباحث عن فوز في سباق الإمارة للمرة الأولى منذ 2016، سيكون مرة جديدة المعادلة الأصعب في موناكو، بعدما حقق بداية تاريخية لبطولة 2019، بثنائية المركزين الأولين خمس مرات في المراحل الخمس الأولى.

