جائزة موناكو الكبرى: فيرستابن يحرز المركز الأول ويعزز صدارته

وتقدم فيرستابن الذي هيمن على السباق منذ البداية حتى النهاية، على سائقي أستون مارتن المخضرم الإسباني فرناندو ألونسو وألبين الفرنسي إستيبان أوكون.

وحقق فيرستابن (25 عاماً) أول المنطلقين فوزه الرابع هذا الموسم والـ 39 في مسيرته، ليعزز صدارته للترتيب العام رافعاً رصيده إلى 144 نقطة متقدماً بفارق 39 نقطة عن زميله المكسيكي سيرخيو بيريس المنطلق من المراكز الأخيرة بعدما تعرض لحادث خلال التجارب ليكتفي بالمركز السادس عشر خارج جدول النقاط.

كما عزز فريق ريد بول صدارته للصانعين برصيد 249 نقطة بفارق 129 نقطة عن أستون مارتن الذي يتقدم بدوره بفارق نقطة عن مرسيدس الثالث.

قال فيرستابن الذي أنهى السباق (78 لفة) بوقت قدره 1:48:51.980 ساعة "كدت ألمس الجدران عدة مرات. كان الأمر صعباً للغاية هناك، لكن هذه هي موناكو".

وتابع "من الرائع الفوز هنا والطريقة التي فزنا بها اليوم برغم رداءة الطقس والبقاء هادئاً وإعادة الكأس إلى الوطن".

من ناحيته، أثنى ألونسو (41 عامًا) على الفائز فيرستابن بعدما تأخر عنه بفارق 27.921 ثانية "ماكس كان يقود سيارته بأسلوب جيد للغاية. لم يكن لدينا أي فرصة" للفوز.

وحل سائقا مرسيدس البريطانيان لويس هاميلتون، برغم حصوله على عقوبة 5 ثوانٍ، وجورج راسل في المركزين الرابع والخامس توالياً، فيما وصل ابن الامارة سائق فيراري شارل لوكلير سادساً.

وأكمل المراكز العشرة الأولى الفرنسي بيار غاسلي (ألبين) والإسباني كارلوس ساينس (فيراري) وسائقا ماكلارين البريطاني لاندو نوريس والأسترالي أوسكار بياستري.

