جائزة ستيريا الكبرى: فيرشتابن الأسرع في التجارب الحرة

وبدا واضحاً أن متصدر الترتيب العام الحالي للسائقين (131 نقطة)، لا يريد أن يترك أي شيء لمنافسيه وتصرّف على أنه "الحاكم المطلق" على الأراضي النمساوية فسجل في الفترة الثانية التوقيت الأسرع المطلق مع 1,05,412 دقيقة متقدماً بفارق 0,336 ثانية على الأسترالي دانيال ريكياردو (ماكلارين)، و0,378 ثانية على الفرنسي إستيبان أوكون (ألبين).

وكان فيرستابن سجل 1,05,910 دقيقة في الفترة الأولى.

ترتيب الخمسة الأوائل في الفترة الأولى للتجارب الحرة:

1- ماكس فيرستابن (هولندا/ريد بول) 1:05.910

2- بيار غاسلي (فرنسا/ألفا تاوري) 1:06.166

3- لويس هاميلتون (بريطانيا/مرسيدس) 1:06.332

4- فالتيري بوتاس (فنلندا/مرسيدس) 1:06.386

5- يوكي تسونودا (اليابان/ألفا تاوري) 1:06.397



الفترة الثانية:

1- ماكس فيرستابن (هولندا/ريد بول) 1:05.412

2- دانيال ريكياردو (أستراليا/ماكلارين) 1:05.748

3- إستيبان أوكون (فرنسا/ألبين) 1:05.790

4- لويس هاميلتون (بريطانيا/مرسيدس) 1:05.796

5- فرناندو ألونسو (إسبانيا/ألبين) 1:05.827

