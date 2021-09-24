جائزة روسيا الكبرى: هيمنة مطلقة لمرسيدس على التجارب الحرة



واتخذت الحظيرة النمساوية قرار تبديل محرك سيارة متصدر الترتيب بفارق 5 نقاط عن مطارده المباشر سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون (226.50 نقطة مقابل 221.50)، بالتزامن مع عقوبة التراجع 3 مراكز إثر اعتبار فيرستابن مسؤولاً عن الحادث الذي جمع بينه وبين مطارده بطل العالم سبع مرات على حلبة مونتسا الإيطالية في الجولة السابقة.

ويحدّد القانون الرياضي في الفئة الأولى عدد التبديلات لعناصر عدّة للمجموعة الدافعة للسيارات في كل عام، حيث أن أي خرق أو تبديل يتجاوز العدد المعيّن تتم المعاقبة عليه بشكل فوري.

وسينضم إلى فيرستابن في قاع الترتيب، سائق فيراري شارل لوكلير من موناكو مع العقوبة نفسها للسبب ذاته.

وستتعقد مهمة فيرستابن لتحقيق فوز جديد هذا الموسم على حلبة تتطلب ارتكازية كبيرة وحيث يدخل عامل تآكل الإطارات ضمن استراتيجيات الفرق، علماً أن الأرصاد الجوية تتوقع هطول الأمطار أثناء الفترة الثالثة للتجارب الحرة صباح السبت ولاحقاً خلال التجارب الرسمية.

وبدا واضحاً أن الفوز لن يفلت من بين يدي فريق مرسيدس الذي قصّ شريط المنافسات بهيمنة مطلقة على فترتي التجارب الحرة بفضل سائقه الفنلندي فالتيري بوتاس الذي تقدم على زميله هاميلتون في المرتين كلتيهما.

وسجّل الفنلندي التوقيت الأسرع في الفترة الأولى مع 1:34.427 دقيقة أمام زميله هاميلتون وفيرستابن الثالث، ليعود ويحسّنه في الثانية بتسجيله 1:33.593 دقيقة أمام البريطاني والفرنسي بيار غاسلي (ألفاتاوري).

ترتيب الخمسة الأوائل للفترة الأولى:

1- فالتيري بوتاس (فنلندا/مرسيدس) 1:34.427 دقيقة (25 لفة)

2- لويس هاميلتون (بريطانيا/مرسيدس) 1:34.638 د. (23)

3- ماكس فيرستابن (هولندا/ريد بول) 1:34.654 د. (13)

4- شارل لوكلير (موناكو/فيراري) 1:35.117 د. (22)

5- سيباستيان فيتل (ألمانيا/أستون مارتن) 1:35.781 د. (23)



ترتيب الخمسة الأوائل للفترة الثانية:

1- فالتيري بوتاس (فنلندا/مرسيدس) 1:33.593 د. (19)

2- لويس هاميلتون (بريطانيا/مرسيدس) 1:33.637 د. (22)

3- بيار غاسلي (فرنسا/ألفاتاوري) 1:33.845 د. (22)

4- لاندو نوريس (بريطانيا/ماكلارين) 1:34.154 د. (17)

5- إستيبان أوكون (فرنسا/ألبين) 1:34.402 د. (23)









