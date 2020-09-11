جائزة توسكانا الكبرى: بوتاس الأسرع يتسيّد التجارب الحرة



وحقق بوتاس، ثاني الترتيب العام للبطولة، أسرع زمن على الحلبة التي يبلغ طولها 5245 م، قدره 1,16:989 دقيقة في الجولة الثانية متوفقا على بطل العالم ست مرات زميله في الفريق (مرسيدس) البريطاني لويس هاميلتون.

وحسم بوتاس الجولة الأولى بتسجيله 1:17.879 دقيقة أمام الهولندي ماكس فيرشتابن (ريد بول-هوندا) وشارل لوكلير من موناكو (فيراري)، فيما حل هاميلتون رابعا.

وشهدت الحلبة عودة للجماهير مقتصرة على قرابة 3000 شخص معظمهم من المدعوين.

وهي المرة الأولى التي تعود فيها الجماهير إلى حلبات السرعة منذ الأزمة الصحية جراء انتشار فيروس كورونا المستجد الذي أدى إلى تأجيل انطلاق البطولة وإلغاء العديد من السباقات.

وسيلجأ المنظمون لبروتوكولات صحية صارمة جدا من حيث التقيد بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات الطبية، لكنّ سيكون بوسع السائقين رؤية الأعلام لدى المرور أمام المنصات.

ولم يسبق للحلبة المملوكة من قبل شركة فيراري أن استقبلت منافسات سباقات فورمولا 1، كونها تستخدم عادة في بطولة العالم لسباقات الدراجات النارية "موتو جي بي".

وسيكون الفنلندي السبت في التجارب الرسمية أمام محاولة للحفاظ على ريادته من أجل الانطلاق من خط المقدمة الأحد وتقليص الفارق مع البريطاني البالغ 47 نقطة.

وتوقفت الجولة الثانية مرتين جراء تحطم سيارة البريطاني لاندو نوريس سائق ماكلارين-رينو، واصطدام المكسيكي سيرخيو بيريز سائق رايسينغ بوينت مع سيارة ألفا روميو التي يقودها الفنلندي كيمي رايكونن بطل العالم السابق.

نتائج الجولة الأولى:

1- فالتيري بوتاس (فنلندا/مرسيدس) 1:17.879 د

2- ماكس فيرشتابن (هولندا/ريد بول-هوندا) 1:17.927 د

3- شارل لوكلير (موناكو/فيراري) 1:18.186 د

4- لويس هاميلتون (بريطانيا/مرسيدس) 1:18.409 د

5- بيار غاسلي (فرنسا/ألفاتاوري-هوندا) 1:18.676 د

نتائج الجولة الثانية:

1- فالتيري بوتاس (فنلندا/مرسيدس) 1:16.989 د

2- لويس هاميلتون (بريطانيا/مرسيدس) 1:17.196 د

3- ماكس فيرشتابن (هولندا/ريد بول-هوندا) 1:17.235 د

4- ألكسندر ألبون (تايلاندا/ريد بول-هوندا) 1:17.971 د

5- دانيال ريكياردو (أستراليا/رينو) 1:18.039 د





