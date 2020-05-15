جائزة بلجيكا ستُقام ولكن من دون جمهور

ومن المقرر ان يقام السباق على حلبة سبا-فرانكورشان في 30 آب/أغسطس، وهو يعد من أبرز المحطات السنوية ضمن بطولة العالم للفئة الأولى. لكن مصيره بات معلقا بعد قرار الحكومة البلجيكية هذا الشهر منع كل التجمعات العامة حتى 31 آب/أغسطس.

لكن رئيس مقاطعة فالون إليو دي ريبو أشار الجمعة الى ان السباق يمكن "ان يقام من دون جمهور، إضافة الى كل التدريبات الضرورية التي تسبقه".

وأوضح في بيان ان ذلك سيكون ممكنا بشرط "الاحترام الصارم لمسألة التباعد بين الأشخاص والارشادات الصحية المعمول بها".

ومع منح السلطات البلجيكية الضوء الأخضر لإقامة السباق بهذه الصيغة، يتعين على اللجنة المحلية المنظمة البحث مع منظمي بطولة العالم لتغطية الخسائر التي سيتكبدها السباق في غياب الجمهور، لاسيما بعدما تم بيع 165 ألف تذكرة لجائزة هذا العام، بحسب وسائل إعلام بلجيكية.

ولا يزال انطلاق موسم 2020 لبطولة العالم للفورمولا وان معلقا بسبب وباء "كوفيد-19"، بعدما لاقت المراحل العشر الأولى التي كانت مقررة، مصير الإلغاء أو التأجيل لموعد لم يحدد.

وكان من المقرر ان ينطلق الموسم في 15 آذار/مارس في مدينة ملبورن الأسترالية. ومنذ ذلك الحين، ألغيت جوائز أستراليا وموناكو وفرنسا، وأرجئت جوائز البحرين، الصين، فيتنام، هولندا، إسبانيا، اذربيجان، وكندا.

وفي حين لم يحدد أي موعد لانطلاق الموسم رسميا، يأمل المنظمون في ان تكون الانطلاقة من جائزة النمسا الكبرى في الخامس من تموز/يوليو دون جمهور.