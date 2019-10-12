جائزة اليابان الكبرى: سوزوكا تتحضر للإعصار وسط مخاوف الفرق من عدم إقامة السباق

وكان الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" أصدر، بالتنسيق مع إدارة الفورمولا واحد ("فوم") والمسؤولين عن حلبة سوزوكا والاتحاد الياباني للسيارات، بيانا أكد فيه إلغاء جميع أحداث السبت لأسباب تتعلق بالسلامة، الأمر الذي استتبع اطلاق عملية حماية الحلبة والبنى التحتية فور الانتهاء من فترتي التجارب الحرة الجمعة واستمرت حتى ساعة متأخرة من الليل.

وعمد المسؤولون عن الحلبة إلى نشر الآلاف من الأكياس الرملية من أجل حماية منصات الانطلاق من المياه في حال حصول فيضان، فيما تم نقل معدات التوقيت الالكترونية إلى داخل الأبنية، وتفكيك منصة التتويج وتعليبها بهدف حمايتها.

وشرح البريطاني ستيف نيلسون، المدير الرياضي للفورمولا واحد، أسباب اتخاذ اجراءات السلامة مؤكدا أن الهدف من هذه التدابير هو أن "نضمن عندما نأتي صباح الأحد أن كلا من التوقيت، أضواء جهاز الانطلاق، جهاز تتبع السيارات عبر الأقمار الصناعية (جي بي أس) والألواح الضوئية حول الحلبة هي في مكان آمن بعيدا عن العاصفة".

وأكد نيلسون في حديثه لموقع "فورمولا1.كوم" الجمعة أن الطاقم الرياضي التقني واجه مهمة لوجستية لم يسبق لها مثيل لمقاومة واحد من أكبر الأعاصير الذي يضرب اليابان منذ عقود، وقد عمل طوال ليلة السبت "لتوصيل كل شيء مجددا والتأكد من أن جميع الأنظمة تعمل" لتشغيلها مجددا فور مرور العاصفة.

وبدورها، اتخذت الفرق العشرة المشاركة في الفئة الأولى تدابير احترازية فعمل الميكانيكيون وطواقم الدعم بجهد لرفع المعدات الحساسة خارج أرضية منصات الانطلاق في حالة الفيضانات وحماية المرائب بأكياس الرمل والأغطية البلاستيكية.

وأشار البيان الذي أصدره "فيا" أنه في حال تعذر إقامة التجارب الرسمية صباح الأحد والتي كانت مقررة السبت، سيتم اعتماد ترتيب فترة التجارب الحرة الثانية التي أقيمت الجمعة لتحديد جدول الانطلاق.

وأفضت هذه الفترة إلى هيمنة فريق مرسيدس الذي أدخل تحديثات على سيارته، على المركزين الأول والثاني مع تسجيل الفنلندي فالتيري بوتاس أسرع توقيت أمام زميله البريطاني لويس هاميلتون، فيما حل سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرشتابن ثالثا أمام سائقي فيراري شارل لوكلير من موناكو والألماني سيباستيان فيتل.

وتقام التجارب الرسمية الأحد في تمام الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي (01,00 بتوقيت غرينيتش) بعدما كانت مقررة السبت وذلك بقرار من المنظمين بسبب إعصار هاغيبيس الذي يهدد اليابان.

وأوضح المنظمون أن هذا التأجيل مشروط بطقس صباح الأحد على حلبة سوزوكا حيث من المتوقع هبوب رياح قوية. أما السباق فلا يزال مقررا في تمام الساعة 14,10 بالتوقيت المحلي (5,10 بتوقيت غرينيتش) الأحد.



مرسيدس على أهبة الاستعداد



يتحين فريق مرسيدس في اليابان فرصة حسم لقب الصانعين للمرة السادسة على التوالي في تاريخه، في إنجاز قياسي في الفئة الأولى، في حال نجح سائقاه في تحقيق ثنائية المركزين الأول والثاني على حلبة سوزوكا التي فاز عليها بالمركز الأول منذ عام 2014، وتحديدا منذ بدء حقبة المحركات الهجينة مع هاميلتون أعوام 2014 و2015 و2017 و2018 وبطل العالم السابق نيكو روزبرغ 2016 خلال عام تتويجه.

في المقابل، سيترك فوز هاميلتون بالمركز الأول الباب في اليابان مشرعا فقط أمام زميله بوتاس الذي يتأخر عنه قبل السباق بفارق 73 نقطة في ترتيب السائقين، ضمن دائرة إمكانية اللحاق به وذلك قبل أربع جولات من النهاية.

وسيقترب بطل العالم خمس مرات أكثر من خط "السباق النهائي" لاحراز في الجولة المقبلة المقررة في المكسيك لقبه العالمي الثالث تواليا والسادس في مسيرته، ليفك ارتباطه مع الارجنتيني خوان مانويل فانجيو وليقترب اكثر من اسطورة رياضة سيارات الفورمولا واحد الالماني ميكايل شوماخر صاحب الرقم القياسي مع 7 ألقاب.

وأرغم إعصار هاغيبيس، المسؤولين عن بطولة العالم للركبي المقامة في اليابان، على إلغاء مباراتي انكلترا مع فرنسا، ونيوزيلند مع إيطاليا ضمن دور المجموعات واللتين كانتا مقررتين السبت.

وكانت وكالة الارصاد الجوية اليابانية اشارت إلى أنه من المتوقع أن تضرب العاصفة التي صنفت بأنها "كبيرة وقوية للغاية" وسط أو شرق اليابان في وقت مبكر من مساء السبت، حيث من المتوقع أن تصل سرعة الاعصار إلى 216 كيلومترا في الساعة.

