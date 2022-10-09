جائزة اليابان الكبرى: انطلاق السباق مجدداً بعد تأخر أكثر من ساعتين بسبب الأمطار الغزيرة



وشهدت اللفة الأولى انسحاب سائق فيراري الآخر الإسباني كارلوس ساينس بعد انزلاق سيارته خارج الحلبة بالإضافة إلى حوادث ارتطام متفرقة أبرزها بين بطلي العالم السابقين الألماني سيباستيان فيتل والإسباني فرناندو ألونسو، ما استدعى تدخل سيارة الأمان قبل رفع العلم الأحمر وتوقف السباق في اللفة الثالثة.



وبعد أكثر من ساعتين استؤنف السباق وراء سيارة الأمان التي بقيت على أرض الحلبة على مدى ثلاث لفات قبل أن تخلي الساحة للمتسابقين.



حافظ فيرستابن الذي انطلق من المركز الأول على الصدارة على الرغم من الانطلاقة الجيدة لسائق فيراري شارل لوكلير من موناكو ومحاولة تجاوزه من دون ان يفلح في ذلك.



ودخل السائقون إلى المرآب وقرر مسؤولو السباق في مرحلة أولى تحديد موعد معاودة السباق بعد توقف لأكثر من نصف ساعة لكن محاولتهم باءت بالفشل بسبب الرؤية السيئة قبل أن يعاود السباق بعد توقف لأكثر من ساعتين.



يذكر أن فيرستابن يحتاج إلى الفوز بالسباق وتسجيل أسرع لفة لضمان التتويج باللقب العالمي للعام الثاني توالياً بغض النظر عن نتائج منافسيه المباشرين.