جائزة اليابان الكبرى: إعصار هاغيبيس يهدد السباق والأولوية للسلامة

أعلن منظمو جائزة اليابان الكبرى، الجولة السابعة عشرة من بطولة العالم للفورمولا واحد المقررة على حلبة سوزوكا الاحد، انهم لن يتخذوا قبل 24 ساعة أي قرار بشأن تأجيل موعد التجارب الرسمية المقررة السبت، على خلفية الإعصار هاغيبيس الذي يهدد سلامة السباق.

وصنفت دائرة الارصاد الجوية إعصار هاغيبيس على أنه "عنيف"، وهو ما يعادل إعصار من الفئة الخامسة، وتوقعت أن يقترب من طوكيو السبت.

وتشير التوقعات الجوية إلى إمكانية هطول امطار غزيرة السبت مصحوبة برياح عاتية تتخطى سرعتها 100 كيلومتر في الساعة ستضرب حلبة سوزوكا التي تقع بالقرب من ساحل هونشو على بُعد حوالي 300 كيلومتر جنوب غرب العاصمة.

وأفاد متحدث باسم فريق فيراري الصحافيين الخميس أن الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" سيبلغ الفرق الجمعة في تمام الساعة السادسة بالتوقيت المحلي (09,00 ت غ)، قراره بشأن امكانية إلغاء الفترة الثالثة للتجارب الحرة السبت وتأجيل التجارب الرسمية لسباق اليابان إلى صباح الاحد، وفي حال عدم توفر الظروف المثالية لاقامة التجارب سيتم اعتماد اصطفاف السيارات خلال السباق بحسب نتائج الفترة الثانية للتجارب الحرة المقررة الجمعة ظهرا.

ونفى "فيا" تحت اي ظرف إمكانية تأجيل السباق للإثنين.

وأكدت ادارة الفورمولا واحد في بيان أن اي قرار سيتم اتخاذه سيكون بناء على سلامة الاشخاص المتواجدين في الحلبة.

وتابع "يراقب الاتحاد الدولي للسيارات +فيا+ وفورمولا واحد وحلبة سوزوكا والاتحاد الياباني للسيارات عن كثب إعصار هاغيبيس وتأثيره المحتمل على سباق جائزة اليابان الكبرى 2019".

وأضاف "يتم بذل كل الجهود من أجل الحد من التبدل المتوقع في برنامج الفورمولا واحد، ومع ذلك تبقى سلامة الجماهير والمتنافسين وأي شخص على حلبة سوزوكا في مقدمة الاولويات".

وختم "ستواصل جميع الاطراف مراقبة الوضع ونشر المزيد من المعلومات في الوقت المناسب".

"قاربي جاهز، وأنا حاضر"



في المقابل، دعم السائقون الخميس فكرة تعديل برنامج السباق، وتحدث سائق فيراري الالماني سيباستيان فيتل قائلا "لا اعتقد أن اي شخص يريد تعريض حياة اي شخص آخر للخطر"، مضيفا "في بعض الاحيان تتبدل حالة الطقس".

وتابع "ولكن ظاهريا انها (احتمالية الاعصار) بنسبة 100 بالمئة، لذا الامور واضحة. بحلول ليلة غد ينبغي أن يتخذوا القرار المناسب".

بدوره، علق سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرشتابن على ما يحصل ممازحا "قاربي جاهز، لذا أنا حاضر".

وأردف قائلا "حاليا لا ترجح الامور (تنظيم التجارب). لذا سنحصل على وقت فراغ السبت، ما يعني انه يتوجب علينا أن نستيقظ في وقت أبكر الاحد".

ومع توقع الارصاد الجوية أن تبتعد العاصفة سريعا، من المحتمل اقامة التجارب الرسمية لسباق اليابان صباح الاحد، وهي ليست سابقة اذ ان اليابان المعتادة على الاعاصير خبرت هذه التجربة عامي 2004 و2010، مع اعادة جدول السباق الاحد ظهرا. فيما ستكون الفترة الثالثة للتجارب الحرة السبت تحت خطر الالغاء.

وأمل شارل لوكلير من موناكو المنضم هذا العام الى فيراري أن يتشاور الاتحاد الدولي للسيارات مع السائقين لتحديد ما إذا كانت الظروف آمنة، لكن "سيكون واضحا للغاية في حال لم نتمكن من القيادة".

وعمد القيمون على السباق إلى الغاء السباقات المساندة لجائزة اليابان الكبرى (فورمولا4) والمقررة السبت.

وما زالت الذكرى المؤلمة للحادث القوي الذي تعرض له الفرنسي جول بيانكي خلال جائزة اليابان الكبرى عام 2014 عندما كان يدافع عن ألوان فريق "ماروسيا"، ماثلة في الاذهان اذ اصطدم حينها برافعة دخلت الى الحلبة لاخلاء سيارة متضررة في اجواء مناخية ماطرة صعبة، قبل ان يتوفى بعد تسعة اشهر في المستشفى متأثرا بجراحه عن 25 عاما.

وتخوفا من إعصار هاغيبيس، ألغى المسؤولون عن بطولة العالم للركبي المقامة في اليابان مباراتي انكلترا مع فرنسا، ونيوزيلند مع إيطاليا ضمن دور المجموعات واللتين كانتا مقررتين السبت.



