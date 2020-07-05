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الدوري الاسباني
فورمولا 1

جائزة النمسا: معاقبة هاميلتون بثلاثة مراكز عند خط الانطلاق

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فرض منظمو بطولة العالم للفورمولا 1 عقوبة الأرجاع ثلاثة مراكز عند خط الانطلاق على بطل العالم البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس، قبل وقت وجيز من انطلاق المرحلة الأولى من البطولة الأحد في النمسا.

AFP

وسينطلق هاميلتون الباحث عن لقبه العالمي السابع لمعادلة الرقم القياسي للألماني ميكايل شوماخر، من المركز الخامس على جدول الانطلاق الذي يتصدره زميله الفنلندي فالتيري بوتاس، بدلاً من مركزه الثاني.

وأتت العقوبة على خلفية شكوى من فريق ريد بول، من أن هاميلتون لم يحترم قواعد العلم الأصفر (تخفيف السرعة) خلال التجارب الرسمية السبت.

وبذلك، سيكون سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرشتابن ثاني المنطلقين خلف بوتاس في السباق الذي يقام من دون جمهور على حلبة ريد بول رينغ.

وكان من المقرر أن تنطلق بطولة العالم في آذار/مارس الماضي، لكن تبعات فيروس كورونا المستجد دفعت إلى تأجيل موعدها والتأثير بشكل كبير على جدول السباقات المقررة.
 

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