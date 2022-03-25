جائزة السعودية الكبرى: هولكنبرغ بديلاً لفيتل مع أستون مارتن مجدداً

وشدد أستون مارتن عبر حسابه على تويتر "سننتظر أن يكون سيباستيان فيتل بحالة تسمح له بالمشاركة في جائزة أستراليا الكبرى" الجولة الثالثة من 8 حتّى 10 نيسان/أبريل.

وسيكون هولكنبرغ بديلاً لمواطنه للسباق الثاني توالياً بعدما تمت الاستعانة به في باكورة جولات الفئة الأولى على حلبة الصخير البحرينية، فخاض التجارب الحرة ليعود ويحتل المركز السابع عشر في التجارب التأهيلية والسباق الأحد الماضي والذي انتهى بثنائية لفيراري مع فوز شارل لوكلير من موناكو وحلول زميله الاسباني كارلوس ساينز ثانياً.

ويأتي قرار الاستعانة بهولكنبرغ بعدما أعلن أستون مارتن إن فيتل لم يحصل بعد على مسحة سلبية بعد إصابته بكورونا نهاية الأسبوع الماضي وغيابه عن جائزة البحرين الكبرى.

