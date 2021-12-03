جائزة السعودية الكبرى: هاميلتون يتصدر أول جولتين من التجارب الحرة

وحقق هاميلتون سائق مرسيدس زمن 1:29.018 دقيقة في الجولة الثانية، أمام زميله في الفريق الفنلندي فالتيري بوتاس الذي حل ثانياً، بعد أن أحرز 1:29.786 دقيقة في الأولى.

وحل الهولندي ماكس فيرستاين متصدر ترتيب السائقين الذي ستكون الفرصة سانحة أمامه للتويج باللقب الأحد في حال سارت النتائج لصالحه، في المركز الرابع في الجولة الثانية بعد أن حل خلف هاميلتون في الأولى.

وانتهت الجولة الثانية قبل خمس دقائق مما كان متوقعا بعد حادث كبير تعرض له شارل لوكلير من موناكو سائق فيراري عند المنعطف 22، بعد أن اصطدم بحواجز الأمان الجانبية ما أدى إلى أضرار بالغة بسيارته قبل أن يخرج سالماً.

وقال بوتاس بعد الجولة الأولى إن "هذه الحلبة رائعة".

وبرغم صعوبة الحسم في الجولة قبل الأخيرة من الموسم، مع ترجيح استمرار الصراع حتى جائزة أبو ظبي، سيكون بمقدور فيرستابن حسم اللقب الأوّل في مسيرته.

يتعيّن عليه رفع الفارق مع هاميلتون، بطل العالم سبع مرات، من ثماني نقاط إلى 26. وقد توّج فيرستابن هذا الموسم بتسعة سباقات مقابل سبعة لهاميلتون، ما يمنحه أفضلية بحال التعادل في النقاط.

ويمكن لفيرستابن (24 عاماً) حسم اللقب العالمي بحال فوزه في السعودية مع نقطة أسرع لفة وحلول هاميلتون خارج الخمسة الأوائل أو بحال حلوله في المركزين الأوّل أو الثاني تزامنًا مع تعثر سائق مرسيدس البالغ 36 عاماً.

على الورق، تميل كفة جائزة السعودية لمصلحة فريق مرسيدس. تتضمن الحلبة 27 منعطفًا بطول 6,174 كلم. يبلغ متوسط السرعة 252 كلم/ساعة تصل إلى ذروتها مع 322 كلم/ساعة، وهي الأعلى بين سباقات الطرق.

