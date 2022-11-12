جائزة البرازيل الكبرى: راسل أول المنطلقين



وخلف راسل رابع ترتيب بطولة العالم للسائقين، حلّ سائق فيراري الإسباني كارلوس ساينس ثانياً، غير أنه تنتظره عقوبة التراجع خمسة مراكز بسبب تغيير المحرّك، وبالتالي سينطلق من المركز السابع، على أن يكون سائق مرسيدس الثاني البريطاني الآخر لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات الذي حل ثالثا، على الأرجح ثانيا بانتظار انتهاء التحقيق بخطأ ارتكبه عند الانطلاق.

ولم يصدر أي قرار حتى الآن.

وحل سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن المتوج بطلا للعالم للعام الثاني تواليا، رابعا أمام زميله في الفريق المكسيكي سيرخيو بيريس.

وجاء سائق فيراري الثاني شارل لوكلير من موناكو سادسا.



نتائج العشرة الأوائل في سباق السرعة:



1- جورج راسل (بريطانيا/مرسيدس)

2- كارلوس ساينس (إسبانيا/فيراري)

3- لويس هاميلتون (بريطانيا/مرسيدس)

4- ماكس فيرستابن (هولندا/ريد بول)

5- سيرخيو بيريس (المكسيك/ريد بول)

6- شارل لوكلير (موناكو/فيراري)

7- لاندو نوريس (بريطانيا/ماكلارين)

8- كيفن ماغنوسن (الدنمارك/هاس)

9- سيباستيان فيتل (ألمانيا/أستون مارتن)

10- بيار غاسلي (فرنسا/ألفاتاوري)





