جائزة أبو ظبي الكبرى: فيرستابن أول المنطلقين أمام هاميلتون في سباق حسم اللقب



وقال فيرستابن عن السباق المقرر الأحد على حلبة مرسى ياس وبعد أن سجل اسرع وقت في التجارب الرسمية السبت:"إنّه شعور مدهش، لا شك بأننا طورنا السيارة كثيراً خلال التجارب".



وأضاف: "أنا سعيد جداً بهذا الأمر، هذا ما كنا نريده لكننا واجهنا منافساً عنيداً هو مرسيدس، أتطلع قدماً لخوض سباق الغد، هذا هو الشيء الأهم" مشيراً إلى أنه لم يشعر بأيّ ضغوطات إضافية خلال التجارب.



أما هاميلتون فقال: "لقد قام ماكس بلفة مدهشة ولم يكن لدينا الرد في نهاية التجارب، إنّه يستحق الانطلاق من المركز الأول، حاولت قدر المستطاع في اللفة الأخيرة من دون أن أنجح لكني أتطلع لسباق جيد في الغد".



ويتعادل السائقان نقاطاً قبل الجولة الأخيرة برصيد 369.5 نقطة، بعد سباق تاريخي مثير في السعودية الأحد الماضي علماً بأنّ الهولندي يسعى إلى إحراز باكورة ألقابه العالمية، في حين يلهث البريطاني وراء الانفراد بعدد الألقاب في البطولة برصيد 8 ألقاب حيث يتساوى حالياً مع الألماني الأسطورة شوماخر ولكل منهما 7 ألقاب.



وسيتوّج باللقب السائق الذي يسجل في أبوظبي نقاطاً أكثر، فيما يذهب اللقب لفيرستابن إذا تعادلا بحال الانسحاب، أو حلولهما خارج العشرة الأوائل، أو حلول أحدهما تاسعاً مثلاً والآخر عاشراً مع نقطة أسرع لفة.