تورو روسو يريد تغيير اسمه إلى ألفاتاوري

وسيحمل الفريق الشقيق لريد بول الذي يتخذ من مدينة فاينتسا الايطالية (شمال) مقرا له، اسم ماركة الثياب التي تأسست في 2016 من المجموعة الشهيرة بمشروبات الطاقة.

وطُرح هذا الطلب الذي يجب أن يقبل من مالك الحقوق التجارية والفرق على تصويت الكتروني ينتهي الخميس.

وتشارك تورو روسو بهذا الاسم منذ وصولها الى عالم الفئة الاولى في 2006 وذلك بعد شراء المجموعة النمسوية فريق ميناردي الايطالي.

ويحتل تورو روسو راهنا المركز السادس من اصل عشرة فرق في ترتيب الصانعين، ويمثله السائقان الفرنسي بيار غاسلي والروسي دانيال كفيات.

