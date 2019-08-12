تغييرات في فريق ريد بول

وقال ريد بول في بيان إن "الفريق سيسابق بتشكيل جديد اعتباراً من جائزة بلجيكا الكبرى"، موضحاً "تمت ترقية ألكسندر ألبون إلى الفريق ليقود إلى جانب ماكس (فيرشتابن)، فيما سيعود بيار إلى الفريق التوأم سكوديريا تورو روسو" التابع أيضاً لشركة ريد بول النمسوية لمشروبات الطاقة.

وتابع "ريد بول في موقع فريد من نوعه يَمَكِنَه من الاعتماد على أربعة سائقي فورمولا واحد موهوبين مرتبطين بعقد معه، ما يسمح له بأن يحصل التناوب بين الفريق (ريد بول) وتورو روسو".

وجاء القرار بإعادة غاسلي الى تورو روسو الذي تركه هذا الموسم للدفاع عن ألوان الفريق الأساسي أستون مارتن ريد بول رايسينغ، بسبب النتائج المخيبة التي حققها السائق الفرنسي بعد 12 سباقاً، مقارنة مع زميله الهولندي ماكس فيرشتابن الذي يحتل المركز الثالث في ترتيب السائقين خلف ثنائي مرسيدس بطل العالم البريطاني لويس هاميلتون والفنلندي فالتيري بوتاس.

ويبقى المركز الرابع في جائزة بريطانيا الكبرى أفضل نتيجة للفرنسي البالغ 23 عاما، في حين حقق زميله الهولندي انتصارين في النمسا وألمانيا وصعد الى منصة التتويج في ثلاثة سباقات أخرى وحل رابعا 5 مرات.

وأشار ريد بول إلى أنه "سنستخدم السباقات التسعة المقبلة لتقييم أداء أليكس من أجل اتخاذ قرار مستنير بشأن من سيقود الى جانب ماكس في عام 2020. يتطلع الجميع في الفريق إلى الترحيب بأليكس ودعمه خلال المرحلة التالية من مسيرته في الفورمولا وان".

