تغريم فيرستابن للمسه سيارة هاميلتون

وشوهد فيرستابن وهو يفحص سيارة هاميلتون في المرآب المغلق بعد التجارب الحرة الجمعة.

وكان هاميلتون حقق أسرع لفة في التجارب أمام السائق الهولندي وبالتالي كان سينطلق من المركز الأول في سباق السرعة السبت، قبل أن تتم معاقبته أيضا لمخالفة سيارته للقوانين بخصوص الـ"دي آر إس" (الرفرف المثبت على الجناح الخلفي لمقعدها المفرد الذي يفتح للحصول على سرعة قصوى) لأنه كان يفتح أكثر مما تسمح به اللوائح، وسينطلق من المركز الأخير.

وأوضح مراقبو السباق في قرارهم بخصوص السائق الهولندي أنه "من الواضح للمراقبين أنه أصبحت عادة لدى السائقين لمس السيارات بعد التصفيات والسباقات".

وأضافوا "كان هذا أيضاً تفسير فيرستابن، أنها كانت ببساطة عادة لمس هذه المنطقة من السيارة التي كانت نقطة تكهنات في السباقات الأخيرة بين الفريقين".

وتابعوا "هذا الاتجاه العام (بين السائقين) تم اعتباره غير مؤذ في الغالب وبالتالي لم يخضع لعقوبات حتى الآن".

وختموا بيانهم "ومع ذلك، فإن هذا يعد انتهاكاً للوائح المرآب المغلق، ويمكن أن يتسبب في أضرار كبيرة " للسيارات، معتبرين مع ذلك " أنه لم يحدث ضرر مباشر في هذه الحالة" لسيارة هاميلتون.وتلقى هاميلتون ضربة موجعة ثانية بمعاقبته بالانطلاق من المركز الأخير لسباق السرعة بعدما تمت معاقبته الجمعة أيضا بإرجاعه خمسة مراكز على خط انطلاق السباق الأحد بسبب تغيير محرك سيارته متجاوزًا العدد المسموح به في الموسم بحسب القوانين الجاري بها العمل.