تعويض سباق جائزة المجر بالتمديد لسنة إضافية

ومن المقرر أن يكون سباق المجر هو السباق الثالث في جدول مختصر لهذا الموسم وسيقام في 19 تموز - يوليو بعد سباقين متتاليين خلف أبواب مغلقة في النمسا.



وقال غولت غولاي الرئيس التنفيذي لحلبة هنغارورينغ إنّ مفاوضات جرت مع شركة ليبرتي ميديا مالكة الحقوق التجارية لفورمولا 1 بشأن تعويضات عن خسارة إيرادات التذاكر.



ونقل موقع سباق المجر على الإنترنت عنه قوله: "بذلنا مجهوداً كبيراً خلال المناقشات للوصول إلى اتفاق جيد للمجر ولرياضة السيارات أيضاً في هذه الظروف الصعبة".



وتابع: "نجحنا في تمديد التعاقد لعام إضافي لينتهي في 2027 بدلاً من 2026".



ويقام سباق جائزة المجر الكبرى سنوياً منذ النسخة الأولى في 1986.