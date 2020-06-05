ومن المقرر أن يكون سباق المجر هو السباق الثالث في جدول مختصر لهذا الموسم وسيقام في 19 تموز - يوليو بعد سباقين متتاليين خلف أبواب مغلقة في النمسا.
وقال غولت غولاي الرئيس التنفيذي لحلبة هنغارورينغ إنّ مفاوضات جرت مع شركة ليبرتي ميديا مالكة الحقوق التجارية لفورمولا 1 بشأن تعويضات عن خسارة إيرادات التذاكر.
ونقل موقع سباق المجر على الإنترنت عنه قوله: "بذلنا مجهوداً كبيراً خلال المناقشات للوصول إلى اتفاق جيد للمجر ولرياضة السيارات أيضاً في هذه الظروف الصعبة".
وتابع: "نجحنا في تمديد التعاقد لعام إضافي لينتهي في 2027 بدلاً من 2026".
ويقام سباق جائزة المجر الكبرى سنوياً منذ النسخة الأولى في 1986.
تعويض سباق جائزة المجر بالتمديد لسنة إضافية
ومن المقرر أن يكون سباق المجر هو السباق الثالث في جدول مختصر لهذا الموسم وسيقام في 19 تموز - يوليو بعد سباقين متتاليين خلف أبواب مغلقة في النمسا.
جائزة المجر الكبرى