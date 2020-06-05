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الدوري الألماني
فورمولا 1

تعويض سباق جائزة المجر بالتمديد لسنة إضافية

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توصل منظمو جائزة المجر الكبرى‭ ‬يوم الجمعة إلى اتفاق لتمديد عقد السباق مع بطولة العالم فورمولا 1 للسيارات لمدة عام إضافي حتى 2027 لتعويض إقامة نسخة هذا العام بدون جمهور بسبب جائحة كورونا.

Reuters

ومن المقرر أن يكون سباق المجر هو السباق الثالث في جدول مختصر لهذا الموسم وسيقام في 19 تموز - يوليو بعد سباقين متتاليين خلف أبواب مغلقة في النمسا.

وقال غولت غولاي الرئيس التنفيذي لحلبة هنغارورينغ إنّ مفاوضات جرت مع شركة ليبرتي ميديا مالكة الحقوق التجارية لفورمولا 1 بشأن تعويضات عن خسارة إيرادات التذاكر.

ونقل موقع سباق المجر على الإنترنت عنه قوله: "بذلنا مجهوداً كبيراً خلال المناقشات للوصول إلى اتفاق جيد للمجر ولرياضة السيارات أيضاً في هذه الظروف الصعبة".

وتابع: "نجحنا في تمديد التعاقد لعام إضافي لينتهي في 2027 بدلاً من 2026".

ويقام سباق جائزة المجر الكبرى سنوياً منذ النسخة الأولى في 1986.

جائزة المجر الكبرى
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