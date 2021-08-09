تثبيت عقوبة إقصاء فيتل من جائزة المجر الكبرى

أكد مفوضو الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" الهيئة المشرفة على بطولة العالم للفورمولا واحد الإثنين، أنهم لن يعيدوا النظر في عقوبة استبعاد الألماني سيباستيان فيتل في جائزة المجر الكبرى عقب رفضهم المراجعة التي تقدم بها فريقه أستون مارتن.

وتم إقصاء بطل العالم أربع مرات مع فريقه السابق ريد بول، من المركز الثاني مع نهاية الجولة الحادية عشرة من البطولة العالمية على حلبة هنغارورينغ الأسبوع الماضي، على خلفية خطأ فني حيث تبين أن سيارته لا تحتوي على وقود كافٍ، بحسب ما تنص عليه القوانين.

وقال مفوضو سباق المجر إن الأدلة التي قدمها الفريق لإثبات مشكلة فنية حصلت ما بعد السباق تتعلق باستخراج عينة وقود مطلوبة بكمية 1.0 ليتر لا تضمن إعادة النظر في القرار، لذا تم رفض المراجعة.

ووجد المفوضون أنه "لتقييم ما إذا كان قد تم خرق شرط استخراج ليتر واحد أم لا، فإن ذلك لا يحدث فارقاً في سبب وجود أقل من ليتر (في خزان الوقود)"، في إشارة إلى استخراج 0.3 ليتر.

كما وجدت اللجنة التحكيمية أيضًا أنه "لن يكون هناك دفاع من قبل الادعاء بأنه لم يتم الحصول على أي ميزة في الأداء" وأنه "من أجل التمكن من تأكيد حقيقة ذات صلة، كان يتعين على أستون مارتن تقديم حقائق تفيد بوجود أكثر من ليتر واحد من الوقود. إن تفسير عدم إمكانية تلبية هذا الشرط لا صلة له بالقرار المتعلق بما إذا كان قد تم خرق القانون".

ونتيجة للقرار الصادر، خسر فيتل فرصة الصعود إلى منصة التتويج في المركز الثاني للمرة الثانية هذا العام بعد جائزة أذربيجان الكبرى، فيما تقدم بطل العالم سبع مرات البريطاني لويس هاميلتون (مرسيدس) للمركز الثاني خلف الفائز الفرنسي إستيبان أوكون (ألبين-رينو)، وبات سائق فيراري الإسباني كارلوس ساينس ثالثاً.

كما عزز هاميلتون صدارته لترتيب السائقين حيث بات يتقدم بفارق 8 نقاط عن مطارده المباشر سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن (195 مقابل 187).