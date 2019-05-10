بوتاس يهيمن على فترتَي التجارب الحرة لجائزة إسبانيا

وكان بوتاس السائق الوحيد الذي تمكن من النزول تحت حاجز الدقيقة و18 ثانية في الفترة الأولى بتسجيله 1.17.951 دقيقة، فيما سجل في الثانية 1.17.284 دقيقة.

وتقدم الفنلندي الذي أحرز لقب سباقي أستراليا وأذربيجان في الأولى على سائقَي فيراري بطل العالم أربع مرات الألماني سيباستيان فيتل بفارق 0.115 ثانية، والشاب شارل لوكلير من موناكو بفارق 0.221 ثانية.

وسجل زميل بوتاس بطل العالم خمس مرات البريطاني لويس هاميلتون والفائز بسباقي البحرين والصين رابع أسرع توقيت.

وشهدت هذه الفترة تعرض سائق رايسينغ بوينت الكندي لانس سترول لحادث، ما أدى إلى إشهار العلم الأحمر وإيقاف التجارب قبل دقائق من النهاية.

وتابع بوتاس بسط هيمنته في الثانية فحسن توقيته بفارق قرابة نصف ثانية عن الأولى، وتقدم على زميله في الفريق هاميلتون الذي أبدى عدم رضاه عن أداء سيارته في اللفات الأخيرة، فيما حافظ لوكلير على مركزه الثالث مقابل تراجع فيتل للمرتبة الرابعة.

ويتصدر بوتاس ترتيب السائقين برصيد 87 نقطة بفارق نقطة أمام هاميلتون (86)، فيما يتصدر فريق مرسيدس ترتيب الصانعين برصيد 173 نقطة متقدما بفارق 74 نقطة عن فيراري، في أفضل بداية في تاريخ الفورمولا واحد بعدما حقق أربع ثنائيات (المركزان الأول والثاني) في السباقات الأربعة الأولى للعام الحالي.