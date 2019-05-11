بوتاس يتصدر المنطلقين أمام هاميلتون في جائزة إسبانيا

وتفوق بوتاس (مرسيدس) الذي سينطلق للمرة التاسعة في مسيرته من المركز الأول، بفارق 0,634 ثانية عن هاميلتون الثاني. وتقدم سائقا مرسيدس الألماني سيباستيان فيتل (فيراري) بطل العالم أربع مرات والهولندي ماكس فيرشتابن (ريد بول)، بينما حل سائق فيراري الشاب شارل لوكلير من موناكو في المركز الخامس متقدما على الفرنسي بيار غاسلي (ريد بول).

ويتصدر بوتاس ترتيب السائقين برصيد 87 نقطة بفارق نقطة يتيمة أمام هاميلتون (86) الفائز بسباقي البحرين والصين، فيما يتصدر فريق مرسيدس ترتيب الصانعين برصيد 173 نقطة متقدما بفارق 74 نقطة عن فيراري، بعدما حقق أفضل بداية في تاريخ الفورمولا واحد من خلال أربع ثنائيات (المركزان الاول والثاني) في السباقات الأربعة الأولى في 2019.

