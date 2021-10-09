الفنلندي بوتاس أول المنطلقين في جائزة تركيا الكبرى

جاء ذلك بعد أن تمت معاقبة هاميلتون بإرجاعه 10 مراكز بسبب تغيير مخالف للقوانين في محرك سيارته.

واستخدم فريق مرسيدس قطعة رابعة على المحرك لتقليل مخاطر تعرض هاميلتون لعطل خلال السباق على حلبة "إسطنبول بارك" علمًا أن القوانين تسمح بثلاث فقط. وتسمح القوانين بعدد تغييرات محدود على السيارات ذات المقعد الواحد في كل موسم وأي تغيير يتجاوز رقمًا معينًا يُعاقب عليه تلقائيًا.

وكان هاميلتون متصدر الترتيب العام وبطل العالم 7 مرات، حطم الرقم القياسي لأسرع لفة على الحلبة التركية خلال تسجيله أفضل توقيت السبت.

في المقابل، سينطلق الهولندي ماكس فيرستابن (ريد بول) منافس هاميلتون الرئيس على لقب بطولة العالم من المركز الثاني.

وقال هاميلتون: "أمر رائع أن نعود للتسابق في تركيا. كان الأمر رائعاً بالنسبة الي ولفريقي العام الماضي" في إشارة إلى تتويجه بطلاً للعالم عليها ومعادلته الرقم القياسي في عدد الالقاب الذي يتقاسمه مع الألماني الأسطورة ميكايل شوماخر (7 لكل منهما).

وتحدث عن مسار الحلبة بقوله "ليس من السهل التجاوز عليها، وبالتالي أعتقد، أن الأمور ستكون صعبة في سباق للغد باستثناء منطقة طويلة يمكن أن نستغلها".

أما فيرستابن فقال: "كانت الأمور معقدة بعض الشيء وسط الظروف المناخية. لكننا نجحنا في تحويل الامور ايجابيا. سننتظر تقلبات الطقس خلال الليل لمعرفة مدى قدرتنا التنافسية خلال السباق. أنها حلبة تستهلك الكثير من الاطارات لكنها ممتعة على العموم".

في المقابل قال بوتاس "إنها نتيجة رائعة للفريق عموما. تركيزي سيكون على سباقي في الغد ومحاولة المحافظة على ايقاع جيد".

