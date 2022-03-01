السماح للسائقين الروس بالمشاركة في الفورمولا واحد تحت علم محايد

ويصب هذا القرار بذلك في شكل مباشر لصالح سائق هاس الأميركي، نيكيتا مازيبين وهو الروسي الوحيد في الفئة الملكة.

وأكد الاتحاد الدولي للسيارات في بيان أنه "لن تقام أي مسابقات دولية في روسيا وبيلاروس، حتى إشعار آخر" و"لن يتم استخدام علم/رمز أو نشيد لروسيا/بيلاروس في المسابقات الدولية حتى إشعار آخر"، موضحاً أنه يتصرف "وفقاً لتوصيات اللجنة الأولمبية الدولية" بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتابع "سيشارك السائقون الروس/البيلاروس، والمنافسون الأفراد والمسؤولون فقط في المسابقات الدولية بصفة محايدة وتحت علم الاتحاد الدولي للسيارات، مع مراعاة التزام واحترام محدد لمبادئ السلام والحياد السياسي من الاتحاد الدولي للسيارات، وهذا حتّى إشعار آخر".

تفعيل قرار إلغاء جائزة روسيا

وقام "فيا" أيضاً بتفعيل قرار الغاء جائزة روسيا الكبرى التي كان من المزمع اقامتها في 25 أيلول/سبتمبر المقبل، ليحذو حذو الشركة المروجة للبطولة العالمية في قرار اتخذته الاسبوع الماضي.

وما زالت الشكوك تحوم حول مستقبل مازيبين، السائق الروسي الوحيد الذي يشارك في بطولة العالم للفورمولا واحد هذا العام، على خلفية الحرب في أوكرانيا، الأمر الذي يدعو أيضاً إلى التشكيك في امكانية استمرار الشراكة بين فريقه الأميركي هاس والراعي الروسي أورالكالي.

وانضم مازيبين (22 عاماً) إلى هاس العام الماضي، وهو نجل الملياردير دميتري مازيبين المدير غير التنفيذي لشركة أورالكالي.

وعمد فريق هاس في اليوم الأخير من التجارب التمهيدية للعام الجديد في برشلونة الجمعة الماضي، إلى التخلي عن ألوان أورالكالي على سيارتيه، حيث من المقرر اتخاذ قرار بشأن الشراكة طويلة الأمد بين الطرفين هذا الأسبوع.

