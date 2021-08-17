السماح للجماهير بالحضور في جائزة البرازيل الكبرى

وبعد أن تمّ طرح 60 ألف بطاقة للبيع، سيكون السباق أوّل حدث رياضي يقام في البرازيل من دون قيود في هذه الولاية البرازيلية منذ بداية انتشار جائحة كوفيد-19 التي ضربت البرازيل في الصميم.

ومن المقرّر السماح بعودة جماهير كرة القدم إلى الملاعب في الأوّل من تشرين الثاني/نوفمبر، لكن لا مباريات مُجدولة حتى الان قبل السابع منه.

وكانت جائزة البرازيل الكبرى ألغيت العام الماضي في موسم شهد العديد من السباقات الملغاة بسبب فيروس كورونا.

وقال مسؤول الصحة في ولاية ساو باولو جان غورينشتين في مؤتمر صحافي "جميع المنافذ المؤدية الى الأماكن المخصصة للجمهور ستخضع للتفتيش، بالإضافة الى ذلك، نحن نملك الآن اللقاح. الوتيرة سريعة وسيكون قسم كبير من الجمهور قد تلقى الجرعتين" مشيرا الى أنه يتعين على الجمهور إبراز فحص سلبي أجري قبل أقل من 48 ساعة وارتداء الكمامة من أجل الدخول.

وتلقى 32.3 ملايين شخص في ولاية ساو باولو أي 91.6 من مجموع السكان الكبار الجرعة الأولى على الأقل من اللقاح ضد كوفيد-19، بحسب الأرقام الرسمية لأكبر ولاية في البرازيل.

في المقابل، تدرس سلطات الولاية طلب تأجيل الجائزة الكبرى لمدة أسبوع لكي تتزامن مع نهاية الأسبوع الطويلة في 15 تشرين الثاني/نوفمبر وهو أسبوع عيد للبرازيليين بحسب حاكم الولاية جواو دوريا.