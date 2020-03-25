السماح لفريق مكلارين بإجراء تغييرات على هيكل سيارته في 2021



والفريق الذي يتخذ من إنكلترا مقرا له هو الوحيد الذي سيجري تغييرا على الجهة التي تزوده بالمحركات في نهاية 2020.

وأعلنت فورمولا 1 هذا الشهر أنها ستؤجل خطط إجراء تغييرات ضخمة على اللوائح كانت مقررة في 2021 حتى 2022 ”نتيجة الموقف المالي المضطرب حاليا“ والذي تسبب فيه فيروس كورونا.

وستستمر الفرق بالتالي في استخدام سيارات 2020 في 2021 في إجراء يستهدف تقليص النفقات.

وقال أندرياس سايدل مدير مكلارين في موقع الفريق على الإنترنت ”هذا القرار لا يؤثر على تحولنا نحو استخدام وحدات طاقة مرسيدس في 2021، وسيكون بوسعنا إجراء التغييرات الضرورية على سيارتنا لاستيعاب ذلك".

وأجبرت جائحة فيروس كورونا حتى الآن فورمولا 1 على إلغاء سباق أستراليا في افتتاح الموسم هذا الشهر وسباق موناكو بينما تأجلت ستة سباقات أخرى.

وقال تشيس كاري رئيس فورمولا 1 يوم الاثنين إنه لا يزال يأمل أن يبدأ الموسم، الذي سيتقلص حجمه إلى 15-18 سباقا، في الصيف.

