إجازة إجبارية وخفض رواتب القيادات في الفورمولا 1

وقالت مصادر إن معظم العاملين الذين حصلوا على إجازة مؤقتة يرتبط عملهم بأيام السباقات.

وتوظف فورمولا 1 أكثر من 500 شخص.

ولم ينطلق موسم فورمولا 1 حتى الآن بعد إلغاء السباق الافتتاحي في استراليا في 15 مارس اذار وكذلك سباق موناكو الشهير الذي كان مقررا في مايو أيار.

وتأجلت ستة سباقات أخرى وتأمل شركة ليبرتي ميديا مالكة الحقوق التجارية لفورمولا 1 في أن يبدأ الموسم خلال الصيف في أوروبا شريطة أن تسمح الظروف بذلك مع تقليص جدول السباقات ليتراوح بين 15 و18 سباقا.

وقال المتحدث إن قيادات الشركة وافقت على خفض رواتبها طواعية بمقدار 20 في المئة لكنها ستواصل العمل بينما وافق الأميركي كاري على خفض أكبر.