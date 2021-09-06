

وسبق لشفيونتيك أن فازت بالمواجهة الوحيدة التي جمعت اللاعبتين سابقاً في نهائي دورة أدلاييد في شباط/فبراير الماضي، لكنّ بنتشيتش لم تخسر أي مجموعة بعد هذا الأسبوع وخسرت إرسالها ثلاث مرات فقط.



وعن أدائها قالت بنتشيتش: "لقد تطور أداءي كثيراً. أنا سعيدة بعودتي والتأهل".



وتابعت: "في شوط كسر التعادل، كان الأمر متعلقاً بعض الشيء بالحظ، بدأت المجموعة الثانية مرتاحة أكثر".



وتواجه بنتشيتش في الدور المقبل الواعدة البريطانية إيما رادوكانو الصاعدة من التصفيات (18 عاماً) التي حققت فوزاً سهلا 6-2 و6-1 على الأميركية شيلبي روجرز التي أقصت الأسترالية آشلي بارتي المصنّفة أولى عالمياً.

من جهة أخرى، عبرت التشيكية كارولينا بليشكوفا المصنّفة رابعة إلى دور الثمانية بتخطيها الروسية أناستازيا بافليوشنكوفا المصنّفة 14 (7-5) و(6-4).

وستواجه بليشكوفا في الدور المقبل اليونانية المصنفة 17 ماريا ساكاري التي تغلبت على الكندية بيانكا أندرييسكو حاملة لقب 2019 6-7 (2-7)، 7-6 (8-6)، و6-3.