نادال يصب تركيزه على بطولة أستراليا المفتوحة

وبدأ اللاعب البالغ من العمر 36 عاماً تدريباته في الأيام القليلة الماضية بعد جولة استعراضية في أمريكا اللاتينية مع النرويجي كاسبر رود المصنف الثالث.

وقال نادال لصحيفة "آس الإسبانية "وصلت في الثالث من ديسمبر.

أمضيت أسبوعاً تقريباً دون القيام بأي شيء وكان هذا هو الشيء الصحيح الذي يجب أن أفعله.

وأضاف "مارست بعض التدريبات البدنية وأعتقد أنني سأحتاج إلى التدرب لبضعة أيام في أستراليا. أدرك أن مستواي تراجع قليلاً لكني أثق أنني سأتمكن من رفع المستوى للمنافسة في أستراليا المفتوحة".

وأعلن نادال، الذي أحرز 22 لقباً في البطولات الأربع الكبرى وهو رقم قياسي، في وقت سابق هذا الأسبوع انضمام الأرجنتيني غوستافو ماركاتشيو إلى فريقه التدريبي اعتبارا من الموسم المقبل.

وجاء القرار بعد ثلاثة أيام من إعلان المدرب الإسباني فرنسيس رويغ رحيله عن فريق نادال بعد 18 عاماً.

وقال نادال "سأستعين بغوستافو لأن فرنسيس قرر أن يسلك مساراً مختلفا. لا أفضل إجراء تغييرات كبيرة. اتخذ فرنسيس قرارا لكني أحبه كصديق. أعتبره فعليا من الأسرة".

وسيسافر نادال إلى سيدني يوم الاثنين المقبل لخوض بطولة استعدادية لأستراليا المفتوحة.



