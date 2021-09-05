سفيتولينا تقصي هاليب وتتأهل إلى ربع نهائي بطولة أميركا المفتوحة للتنس



وهي المرة الثانية من أصل تسع مشاركات تصل فيها سفيتولينا إلى هذه المرحلة في البطولة الأميركية بعد عام 2019 حين بلغت دور الأربعة قبل أن ينتهي مشوارها على يد الأميركية سيرينا وليامس.



واحتاجت الأوكرانية التي تحتفل بعد أسبوع بميلادها السابع والعشرين، إلى ساعة و16 دقيقة من أجل بلوغ الدور ربع النهائي للمرة الثامنة في البطولات الكبرى، محققة انتصارها التاسع على التوالي امتداداً من دورة شيكاغو التي توجت مؤخراً بلقبها.



وقالت الأوكرانية: "كانت مباراة رائعة بالتأكيد، كنت متحمسة حقاً، أعلم حجم الروح القتالية عند سيمونا، كان عليّ أن أقدم أفضل ما لدي، من المؤكد أني سعيدة بهذا الانتصار".



وبعدما انتزعت كل منهما شوطاً على إرسال منافستها في مستهل المجموعة الأولى، حققت سفيتولينا الفارق بكسرها إرسال هاليب مرة ثانية في الشوط الثامن لتتقدم 5-3 ثم 6-3.



وتكرر المشهد في مستهل المجموعة الثانية حين انتزعت كل منهما شوطاً على إرسال منافستها، لكن عادت سفيتولينا لتحقق الفارق وهذه المرة بانتزاعها الشوط السابع على إرسال الرومانية لتتقدم 4-3 ثم 5-3 قبل أن تحسم المجموعة واللقاء بانتزاعها الشوط التاسع على إرسال المصنفة أولى في العالم سابقاً.



وتلتقي صاحبة برونزية أولمبياد طوكيو التي لم تخسر أيّ مجموعة في هذه النسخة من البطولة الأميركية حتى الآن، في ربع النهائي الفائزة من الألمانية أنجيليك كيربر السادسة عشرة على البطولة، والكندية اليافعة (18 عاماً) ليلى فرنانديز التي أطاحت ببطلة 2020 اليايانية ناومي أوساكا المصنفة ثانية في البطولة.

وحسمت أناستازيا بافليو تشنكوفا المواجهة الروسية الخالصة، والتي جمعتها بمواطنتها فارفارا غراتشيفا بمجموعتين دون مقابل.

وأنهت بافليوتشنكوفا المجموعة الأولى بسهولة لصالحها بنتيجة ستة أشواط لواحد ورغم محاولات العودة من قبل غراتشيفا في المجموعة الثانية، إلا أنّ بافليوتشنكوفا حافظت على أفضليتها لتحسمها أيضاً لصالحها بستة أشواط لأربعة وتحجز مكانها في ثمن النهائي حيث ستلاقي التشيكية "كارولينا بليشكوفا".

هذا وبلغت البولندية إيغا شفيونتك الدور ثمن النهائي، بعد تجاوزها عقبة الإستونية آنيت كونتافيت بمجموعتين لواحدة تفاصيلها ستة لثلاثة وأربعة لستة وستة لثلاثة على التوالي.

