بات البريطاني المخضرم مارك كافنديش (36 عاما) على بعد فوزين من الرقم القياسي المسجل باسم الأسطورة البلجيكي إدي ميركس في عدد الانتصارات في إحدى مراحل طواف فرنسا للدراجات الهوائية، بعدما حسم المرحلة السادسة الممتدة على مسافة 160 كلم في صالحه، في حين حافظ الهولندي ماتيو فان در بول على صدارة الترتيب العام والقميص الأصفر.

والفوز في إحدى المراحل هو الثاني والثلاثون لكافنديش مقابل 34 لميركس الذي حقق إنجازه قبل أكثر من نصف قرن.

وسئل كافنديش بعد السباق عن الرقم القياسي فأجاب "لا أريد التفكير به. أريد الفوز بالمرحلة تلو الأخرى، إذا كان بمقدوري الفوز بمراحل جديدة، سأفعل ذلك".

وتقدم كافنديش على البلجيكي ياسبر فيليبسن والفرنسي ناصر بوهاني.

وكان كافنديش فاز أيضا بالمرحلة الرابعة علما بأنه غاب عن صلب المنافسات على مدى خمس سنوات (انسحب في 2017 بعد تعرضه لكسر في الكتف ثم تعرض للإصابة في الكتف أيضا عام 2018 ما دفعه إلى الانسحاب من الطواف وغاب عن 2019 و2020).



- ترتيب الخمسة الأوائل في المرحلة السادسة:

1- البريطاني مارك كافنديش 36ر17ر3 ساعات

2- البلجيكي ياسبر فيليبسن التوقيت ذاته

3- الفرنسي ناصر بوهاني التوقيت ذاته

4- الفرنسي أرنو ديمار التوقيت ذاته

5- السلوفاكي بيتر ساغان التوقيت ذاته



- الخمسة الأوائل في الترتيب العام:

1- الهولندي ماتيو فان در بويل 20,09,17 ساعات

2- السلوفيني تادي بوغاتشار بفارق 8 ثوان

3- البلجيكي فوت فان أيرت بفارق 30 ث

4- الفرنسي جوليان ألافيليب بفارق 48 ثانية

5- الكازاخستان اليكسي لوتسنكو بفارق 21ر1 دقيقة