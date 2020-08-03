كوبنهاغن تستضيف انطلاقة طواف فرنسا في 2022 بدلاً من 2021

وقال فرانك يانسن في بيان "أنا سعيد أننا تمكنا من ضمان انطلاق من الدنمارك للعام 2022".

وكان من المقرر أن ينطلق طواف فرنسا 2021 من كوبنهاغن، إلا أن عمدة المدينة طالب في الفترة السابقة بتعديل كي لا يصطدم ذلك مع أحداث رياضية أخرى مثل أولمبياد طوكيو المؤجل وكأس أوروبا في كرة القدم حيث تعتبر كوبنهاغن إحدى المدن المضيفة.

وأضاف يانسن "كان يسعد الكثير منا وجود طواف فرنسا في الدنمارك العام المقبل ولسوء الحظ علينا الآن الانتظار لفترة أطول قليلاً".

وتابع "في المقابل، يمكن للدنماركيين أن يفرحوا باحتفالية أكبر في عام 2022، عندما لا يصطدم انطلاق الطواف بين اليورو والأولمبياد على أمل أن نكون قد تخلصنا من فيروس كورونا".

بعد انطلاقه من كوبنهاغن في الأول من تموز/يوليو 2022، سيبقى مسار الطواف على الأراضي الدنماركية لمرحلتين أخريين.

أما بالنسبة لنسخة العام 2021، تبدو مدينة بروتاني في غرب فرنسا من أبرز المدن المرشحة لاستضافة انطلاق الطواف، وفقاً لصحيفة "لو تيليغرام".

وتسبب "كوفيد-19" بتأجيل موعد انطلاق الطواف هذا العام من 29 آب/أغسطس الى 20 أيلول/سبتمبر.

