الدنماركي ماغنوس كورت يفوز بالمرحلة 12 من طواف إسبانيا من قبل beIN SPORTS August 27, 2021 10:25 0:53 دقيقة حقق الدراج الدنماركي ماغنوس كورت نيلسن انتصاره الثاني في طواف إسبانيا 2021 بعد فوزه بالمرحلة الثانية عشرة. تقارير إخبارية ماغنوس كورت نيلسن طواف إسبانيا -آخر الفيديوهات 0:59 دقيقة كريستيانو رونالدو يقترب من العودة إلى الـ"يونايتد" 8:48 دقيقة آخر أخبار رحيل كريستيانو رونالدو عن يوفنتوس 0:51 دقيقة أنباء عن رغبة مانشستر يونايتد بالتعاقد مع رونالدو 0:36 دقيقة التونسية روعة التليلي تحقق إنجازاً تاريخياً 0:39 دقيقة كاسيميرو باقٍ مع ريال مدريد 0:53 دقيقة أليغري يؤكد رحيل رونالدو عن يوفنتوس 3:10 دقيقة ليون يخوض اختباراً عسيراً على أرض نانت 0:40 دقيقة جيرارد مورينو لاعب العام في الدوري الأوروبي 2:59 دقيقة رونالدو في طريقه لمغادرة يوفنتوس ! 0:53 دقيقة الدنماركي "كورت" يفوز بالمرحلة 12 من طواف إسبانيا