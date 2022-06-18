ونجح السباح الأسترالي البالغ من العمر 22 عاما في إنهاء السباق في ثلاث دقائق وإحدى وأربعين ثانية واثنين وعشرين جزءً من الثانية.

واحتل الألماني لوكاس مارتينس المركز الثاني فيما آل المركز الثالث للبرازيلي غييرمي كوستا.

وفي سباق الأربعمائة متر سباحة حرة للسيدات حققت النجمة كايتي ليديكي الميدالية الذهبية حيث تمكنت البطلة الأميركية من إنهاء المسافة في ثلاث دقائق وثمان وخمسين ثانية وخمسة عشر جزءً من الثانية لتحقق رقما جديدا على مستوى بطولات العالم.

وذهبت الميدالية الفضية للكندية سامر مكنتوش فيما آلت الميدالية البرونزية للأميركية ليا سميث.

ونال الفرنسي ليون مارشون ذهبية سباق أربعمائة متر متنوعة محققا رقما أوروبيا جديدا.

وحقق السباح الفرنسي الزمن الأفضل حيث حلّ في المركز الأول لينال الميدالية الذهبية بفضل توقيته المميز إذ حقق زمنا قدره أربع دقائق وأربع ثوان وثمانية وعشرون جزءً من الثانية.

وحل الأميركي كارسون فوستر في المركز الثاني محققا الميدالية الفضية فيما آلت الميدالية البرونزية لمواطنه تشايس كاليش.

ونال المنتخب الأميركي الميدالية الذهبية في سباق مائة متر أربع مرات سباحة حرة تتابع للرجال.

وتمكن الرباعي الأميركي من تحقيق الميدالية الذهبية بحلوله في المركز الأول بعد منافسة قوية حيث اختتم السباق في ثلاث دقائق وتسع ثوان وأربعة وثلاثين جزءً من الثانية، تاركا المركز الثاني للمنتخب الأسترالي الذي حقق الميدالية الفضية، فيما ذهبت الميدالية البرونزية للرباعي الإيطالي.

وفي المنافسة ذاتها تمكنت سيدات المنتخب الأسترالي من تحقيق المركز الأول بتسجيلهن زمنا قدره ثلاث دقائق وثلاثون ثانية وخمسة وتسعون جزءً من الثانية ليحرزن الميدالية الذهبية أمام سيدات المنتخب الكندي (المركز الثاني) فيما آلت المرتبة الثالثة لسيدات المنتخب الأميركي.

وأحرزت اليابانية يوكيكو إينوي ذهبية الفردي في السباحة الإيقاعية.