وقطع ميلاك، بطل أولمبياد طوكيو في السباق ذاته، المسافة بزمن 1.50:34 دقيقة ماحياً الرقم العالمي السابق بفارق 0.39 ثانية والذي كان حققه في طريقه إلى اللقب العالمي عام 2019.

وتقدم ميلاك على الفرنسي الواعد ليون مارشان (1.53:37 د) والياباني تومورو هوندا، صاحب فضية أولمبياد طوكيو، (1.53:61 د).

وضرب ميلاك عصفورين بحجر واحد حيث حقق المعدن الأصفر لبلاده للمرة الأولى في النسخة الحالية، وحرم الفرنسي مارشان (20 عاما) من لقبه العالمي الثاني في البطولة بعد الأول قبل ثلاثة أيام من ظفره بلقب سباق 400 م متنوعة.

وقال ميلاك للتلفزيون المجري "إنها تجربة مختلفة تماماً أن تخوض السباق أمام الكثير من الناس الذين ينتمون إلى بلدك وتسبح من أجلهم، إنه شيء مشترك".

وأضاف "عندما دخلت إلى المسبح شعرت بهذا التوقع الكبير، تلقيت تصفيقاً كبيراً كان شعورًا جيدًا جدا. وعندما قفزت داخل المسبح شعرت كما لو كنت في حلم".

وتابع "هذا منزلي، حوض السباحة الخاص بي، أنا أتدرب هنا، وأنافس هنا، المسار الرابع ملك لي. أردت حقاً أن أظهر شيئاً كبيراً لهؤلاء الأشخاص الرائعين".

الأمريكي فينك يحرز سباق 800 م حرة

أضاف السباح الأمريكي بوبي فينك اللقب العالمي لسباق 800 م حرة إلى اللقب الأولمبي المتوج به العام الماضي في طوكيو، عقب إحرازه المركز الأول.

وقطع فينك مسافة السباق بزمن 7:39.36 دقائق، وتقدم على الألماني فلوريان فيلبروك (7:39.63 د) والأوكراني ميخايلو رومانتشوك (7:40.05 د).

وكان فينك ظفر باللقب الأولمبي صيف 2022 بتفوقه على الإيطالي جورجو بالترينييري الذي حل رابعا في سباق اليوم، ورومانتشوك.

وتوجت الصينية يانغ جون تشوان (20 عاما) باللقب العالمي لسباق 200 م حرة مسجلة 1:54.92 دقيقة أمام الأسترالية مولي أوكالاغان (1.55:22 د) والصينية الأخرى تانغ موهان (1.56:25 د).