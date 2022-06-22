بوبوفيتشي الذي كان أحرز ذهبية المئتي متر سباحة حرة واصل تألقه ليضيف ذهبيته الثانية في بودابست وهذه المرة لمسافة مئة متر بزمن قدره سبع وأربعون ثانية وثمانية وخمسون جزءا متفوقا على الفرنسي ماكسيم غروسي الذي حل ثانيا فيما آلت الميدالية البرونزية للكندي جوشوا لييندو إدواردس.

وحذا الفرنسي ليون مارشان حذو بوبوفيتشي عندما توج بلقبه العالمي الثاني بإحرازه المركز الأول في سباق 200 م متنوعة بزمن 1.55:22 دقيقة أمام الأميركي كارسون فوستر (1.55:71 د) والياباني داليا سيتو (1.56:22 د).

وكان مارشان نال لقبه العالمي الأول السبت بكسبه سباق 400 م متنوعة.

ورفع مارشان غلته من الميداليات إلى ثلاث بعد فضية سباق 200 م فراشة الثلاثاء خلف المجري كريستوف ميلاك الذي ظفر بالذهبية مع رقم قياسي عالمي.

ذهبيتان لكندا

وتوجت الكندية كايلي ماس بطلة العالم في سباق 50 م ظهرا بتسجيلها 27.31 ثانية.

وتفوقت ماس البالغة من العمر 26 عاما والتي نالت فضية سباقي 100 م و200 م ظهرا في أولمبياد طوكيو الضيف الماضي، على الأمريكية كاتارينا بيركوف (27.39 ث) والفرنسية أناليا بيغريه (27.40 ث).

وهذه هي الميدالية السادسة لكندا في النسخة الحالية من بطولة العالم، والذهبية الثانية بعد الأولى التي أحرزتها قبل دقائق قليلة مواطنتها الواعدة سمر ماكنتوش (15 عاما) في سباق 200 م فراشة قاطعة المسافة بزمن 2.05:20 دقيقة.

وعادت الفضية الى الأميركية هالي فليكينغر (2.06:08 د)، والبرونزية للصينية يوفاي تشانغ (2.06:32 د).

وكانت ماكنتوش التي ستحتفل بعيد ميلادها السادس عشر في آب/أغسطس المقبل، أحرزت الميدالية الفضية في سباق 400 م حرة السبت خلف النجمة الأميركية كايتي ليديكي.

وفي منافسات السباحة الفنية نجحت اليابانية يوكيكو إنوي في حصد ذهبيتها الثانية بفوزها هذه المرة بمسابقة الفردي الحر.

وحققت يوكيكو المركز الأول بعدما حصدت خمسا وتسعين نقطة فاصل ثلاثة آلاف وستمئة وسبعة وستين جزءا متقدمة على الأوكرانية مارتا فييدينا التي نالت الفضية فيما ذهبت البرونزية لليونانية إيفانجيليا بلاتانيوتي.

