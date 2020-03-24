وأعلنت اليابان واللجنة الأولمبية الدولية الثلاثاء تأجيل دورة الألعاب الأولمبية التي كانت مقررة بين 24 تموز/يوليو والتاسع من آب/أغسطس 2020، على خلفية تفشي فيروس "كوفيد-19"، في خطوة غير مسبوقة تطال الحدث الرياضي الأكبر عالميا.

ولم يحدد الطرفان الموعد الجديد، لكنهما شددا على إقامة الدورة في صيف 2021 كحد أقصى، ما قد يتعارض مع مواعيد رياضية أخرى مقررة.

وقال الاتحاد الدولي للسباحة في بيان له "بعد الإعلان (...) عن تأجيل دورة الألعاب الأولمبية إلى عام 2021، سيعمل +فينا+ بشكل وثيق مع اللجنة المنظمة لبطولة العالم 2021 في فوكوكا (اليابان)، ومع الاتحاد الياباني للسباحة ومع السلطات العامة اليابانية، لإبداء مرونة حيال مواعيد البطولة إذا لزم الأمر، وبالاتفاق مع اللجنة الاولمبية الدولية".

وأضاف "الهدف الرئيسي لدى +فينا+ هو ضمان نجاح الحدث الكبير، مع الأخذ في الاعتبار أهمية صحة الرياضيين وإيجاد الفرص لأفضل السباحين للمنافسة على أعلى مستوى".

وسبق للاتحاد الدولي لألعاب القوى أن أعرب عن استعداده أيضا لتعديل مواعيد بطولة العالم 2021 المقررة بين 5 و16 آب/أغسطس في مدينة يوجين بولاية أوريغون الأميركية، في ظل تأجيل أولمبياد 2020.