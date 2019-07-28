ليلي التي فازت بنفس السباق في ألعاب بودابست، واصلت تألقها لتحرز الذهبية بعد قطعها المسافة خلال 29 ثانية و84 جزءا بالمئة من الثانية في حين فاجأت الإيطالية اليافعة بينيديتا بيلاتو ذات الأربعة عشر عاما الجميع بنيلها الميدالية الفضية تاركة البرونزية للروسية يوليا يفيموفا التي كانت إحدى المنافسات على اللقب.

