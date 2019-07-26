مونديال السباحة 2019: دريسل يحطّم الرقم العالمي في 100 م فراشة

وفي نصف نهائي السباق، قلّص دريسل (22 عاما) الرقم العالمي، المسجل باسم فيلبس في بطولة العالم 2009 في روما، بمقدار 32 بالمئة من الثانية، ليسير بثبات نحو إحراز لقبه الرابع في النهائيات الحالية والحادي عشر في بطولة العالم.

وحافظ الروسي إيفغيني ريلوف على لقبه العالمي في سباق 200 ظهرا، متفوقا على البطل الأولمبي الأميركي ريان مورفي الذي حل ثانيا، والبريطاني لوك غرينباك الفائز بالميدالية البرونزية.

وأحرز ريلوف ميداليته الثالثة في مونديال 2019 والثانية الفردية بعد فضيته في سباق 100 ظهرا.

ولدى السيدات، سرقت الأميركية اليافعة ريغان سميث الأضواء في سباق 200 م ظهرا عندما حطمت الرقم القياسي العالمي المسجل باسم مواطنتها ميسي فرانكلين.

وسجلت سميث (17 عاما) في نصف النهائي 2:03.35 دقيقتين لتحطم بفارق 0,71 ثانية عن الرقم السابق لفرانكلين الذي سجلته في الألعاب الأولمبية في لندن 2012.

وتابعت الأميركية سيمون مانويل تألقها في سباقات السرعة واحتفظت بلقب سباق 100 م حرة.

وبرغم حلولها أخيرة بين المتأهلات من نصف النهائي، تصدرت مانويل السباق، وسجلت أفضل توقيت هذه السنة (52.04 ثانية) متقدمة على الأسترالية كايت كامبل والسويدية سارة سيوستروم.

وقالت مانويل البالغة 22 عاما: "شعرت بالضغط قليلا قبل السباق. شعور الفوز رائع".

واحتفظت الروسية يوليا إيفيموفا بلقبها في سباق 200 م صدرا بتسجيلها 2:20.17 دقيقتين، متفوقة على الجنوب إفريقية تاتيانا شونماكر والكندية سيدني بيكرم.

وأحرزت إيفيموفا ميداليتها الثانية في مونديال 2019 بعد فضية سباق 100 م صدرا.

وتابعت أستراليا هيمنتها المطلقة على سباقات التتابع في غوانغجو محرزة لقبها الرابع في خمسة سباقات، بفضل الفريق المؤلف من كلايد لويس وكايل تشالمرز وأليكسندر غراهم وماك هورتون الفائز بلقب سباق التتابع 4 مرات 200 م حرة.

وسجل المنتخب الأسترالي 7:00.85 دقائق متقدما على المنتخب الروسي (7:01.81 د.)، فيما اكتفى المنتخب الأميركي بالميدالية البرونزية (7:01.98 د).