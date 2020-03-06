محكمة التحكيم ترفض طعن السباح الياباني فوجيموري

وعاقب الاتحاد الدولي للسباحة فوجيموري بالإيقاف لمدة عامين بعد ثبوت تعاطيه مواد محظورة رياضيا.

وطلب فوجيموري (28 عاما) بتخفيض مدة الإيقاف قائلاً إنه ربما تناول طعاماً ملوّثاً في اليوم السابق للفحص ما تسبب في سقوطه في الاختبار.

وذكرت محكمة التحكيم في بيان أنّ السباح الياباني فشل في "تحديد مصدر مقنع للمادة المحظورة في عيّنته".

ونتيجة للرفض فإنّ فوجيموري سيكمل مدة الإيقاف التي بدأت في أول يناير كانون الثاني 2019.

وفاز فوجيموري بميداليتين برونزيتين في بطولة العالم للسباحة في 2018، كما حصد ميدالية فضية في دورة الألعاب الآسيوية في 2014.