لقب عالمي ثالث للأميركي دريسل في غوانغجو

وقطع دريسل مسافة السباق بزمن 46,96 ثانية بفارق خمسة أجزاء في المئة من الثانية عن الرقم القياسي العالمي الصامد منذ 10 سنوات (46,91 ث باسم البرازيلي سيزار سييلو) وعهد بدلات السباحة، متفوقا على البطل الأولمبي في المسافة الأسترالي كايل تشالمرز (47,08 ث) والروسي فلاديسلاف غرينيف (47,82 ث).

وبتتويجه بهذه الذهبية الجديدة، أصبح الملك الجديد لسباقات السرعة السباح الأسرع بدون بدلات السباحة، كونه الوحيد الذي نزل تحت حاجز 47 ثانية.

ورفع دريسل (22 عاما) غلته إلى 10 من الألقاب العالمية بعد سبع ذهبيات في مونديال 2017 في بودابست.

ونال دريسل ذهبيتي 50 م فراشة والتتابع 4 مرات 100 م حرة.

ويملك دريسل فرصة زيادة غلته في النسخة الحالية حيث سيخوض سباقي 50 م حرة و100 م فراشة في الفردي، وثلاث سباقات في التتابع 4 مرات 200 م حرة و4 مرات 100 م متنوعة و4 مرات حرة (مختلط).

اليابان تدشن رصيدها من الذهب بفضل سيتو

من جهة أخرى، منح الياباني دايا سيتو بلاده ذهبيتها الأولى في غوانغجو عندما أحرز اللقب العالمي في سباق 200 م متنوعة متقدماً على السويسري جيريمي ديبلانش والأميركي تشايس كاليش.

وهو اللقب العالمي الثالث لسيتو في مسيرته الاحترافية.

كما توجت المجرية بوغلاركا كاباس بذهبية سباق 200 م فراشة بزمن 2:06.78 دقيقة أمام الأميركيتين كاتي كرابوت (2:06.95 د)وهالي فليكينغر (2:07.04 د)، رافعة غلة بلادها في البطولة إلى ثلاثة ألقاب بعد ذهبية كريستوف ميلاك الاربعاء في سباق 200 م فراشة مع رقم قياسي عالمي، وذهبية كاتينكا هوسو في سباق 200 م متنوعة.

وفي سياق متصل، عادل الأسترالي مات ويلسون الرقم القياسي العالمي في سباق 200 م صدراً بتسجيله 2:06.67 دقيقة في نصف النهائي، وهو الرقم الذي كان سجله الياباني إيباي واتانابي في 29 كانون لاثاني/يناير 2017 في طوكيو.

وتأهل واتانابي بدوره إلى السباق النهائي المقرر الجمعة.

كما توجت الأميركية أوليفيا سموليغا بذهبية سباق 50 م ظهرا بزمن 27,33 ثانية أمام البرازيلية إتيين ميديروش (27,51 ث) والروسية داريا فاسكينا (27,51 ث).