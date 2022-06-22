دريسل ينسحب من باقي منافسات بطولة العالم للألعاب المائية

وأوضح المنتخب الأميركي في بيان صحافي "بعد التشاور مع كايليب ومدربيه والطاقم الطبي، تم اتخاذ قرار بسحبه من بطولة العالم"، مضيفا "أولويتنا هي وستظل دائمًا صحة رياضيينا وسنواصل تقديم المساعدة التي يحتاجها كايليب للتعافي سريعًا".

وكان دريسل انسحب الثلاثاء قبل نصف نهائي سباق 100 م حرة، علما أنه توج بذهبيتين في النسخة الحالية من المونديال: 50 م فراشة الأحد والتتابع أربع مرات 100 م حرة مع منتخب بلاده السبت.

وكان مقررا أن يشارك دريسل أيضا في سباقي 50 م حرة و100 م فراشة في بودابست إلى جانب العديد من سباقات التتابع.

