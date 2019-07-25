الأسطورة فيلبس يحيّي إنجاز السباح المجري ميلاك بعد تحطيمه رقمه القياسي

ووصف فيلبس التوقيت القياسي الذي حققه ميلاك وقدره 1:50.73 دقيقة بالـ "مذهل"، على الرغم من إقراره أنه شعر بالحزن لفقدانه رقمه القياسي السابق الذي حققه عام 2009.

وصرّح أحد أعظم السباحين في التاريخ لصحيفة نيويورك تايمز قائلا "على الرغم من أني أشعر بالإحباط لتحطيم هذا الرقم (200 م فراشة)، إلا أني لم أشعر بسعادة أكبر من مشاهدة الطريقة التي فعل بها ذلك"، وتابع "الأمتار الـ 100 الأخيرة لهذا الفتى كانت مذهلة. خاض سباق 200 فراشة منذ البداية حتى النهاية بأسلوب رائع".



وحطّم ميلاك ابن الـ 19 عاما الرقم السابق بفارق 0,78 ثانية.

وأردف فيلبس الذي كان يشتهر بولعه بسباق 200 م فراشة قائلا "حصل ذلك لأن هناك فتى أراد تحقيق ذلك، وحلم بالأمر، وتصوّر ما يجب أن يفعله"، مضيفا "اجتهد (ميلاك) على تقنيته لحين باتت رائعة وأحاطها بالجهد والعمل المضني الذي تطلب لتحقيق ذلك - أرفع له القبعة احتراما".

وبات ميلاك أول سباح ينزل تحت حاجز 1:51 دقيقة، علما أنه تقدم بفارق أكثر من 3 ثوان عن صاحب الميدالية الفضية الياباني دايا سيتو، فيما اكتفى الجنوب إفريقي تشاد لو كلو بالبرونزية.

وأثنى لو كلو الذي كان فجر مفاجأة من العيار الثقيل بتغلبه على فيلبس في نهائي سباق 200 م فراشة في أولمبياد لندن 2012، على انجاز ميلاك بالقول "كريستوف في مصاف آخر، هو أسرع منا جمعيا".

في المقابل عبّر ميلاك عن فخره بتحطيم رقم قياسي يملكه الأسطورة فيلبس الذي تربّى على مشاهدة أشرطة فيديو عن أسلوبه في السباحة لتطوير أسلوبه الخاص.

واعترف قائلا "لم أكن أتوقع تحطيم الرقم القياسي"، قبل أن يختم "ولكن في حال انغمستم بالعمل المضني، تحدث الأمور الجيدة وأنا كنت مستعدا. حاولت إبعاد كل شيء عن ذهني وإيجاد النمط الأفضل".

