ماركيز يغيب عن الجولتين الافتتاحيتين لبطولة العالم من قبل beIN SPORTS March 23, 2021 15:10 0:50 دقيقة أعلن الإسباني مارك ماركيز بطل العالم ستّ مرات في فئة موتو جي بي للدراجات النارية، أنه لن يشارك في الجولتين الافتتاحيتين لبطولة العالم في قطر. تقارير إخبارية مارك ماركيز بطولة العالم للموتو جي بي -آخر الفيديوهات 2:31 دقيقة شعلة الأولمبياد ستنطلق من فوكوشيما 1:51 دقيقة سانشيز يعدد مكاسب مشاركة قطر في التصفيات الأوروبية 0:40 دقيقة تعديلات جديدة على روزنامة الدوري الإنكليزي 8:23 دقيقة أجواء رائعة يعيشها المنتخب القطري في مدينة ديبرتسن 2:07 دقيقة مبابي يدخل نادي مسجلي 100 هدف في الـ"ليغ1" 1:16 دقيقة فرنسا تستهل حملة الدفاع عن لقبها بمواجهة أوكرانيا 3:16 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 30 3:11 دقيقة الدوري الإيطالي: أفضل 5 أهداف - الجولة 28 3:36 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 28 0:52 دقيقة خوليت يثني على مشاركة قطر في التصفيات الأوروبية