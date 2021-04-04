صدارة السباق الذي بدأه خورخي مارتن من المركز الأول، ظلت بحوزة الدراج الإسباني إلى ما قبل النهاية بأربع لفات حيث اقتنصها كوارتارارو دراج فريق ياماها وحافظ عليها حتى النهاية، متفوقاً على مواطنه "يوهان زاركو" الذي حل ثانياً، فيما أنهى "خورخي مارتن" جائزة الدوحة في المركز الثالث.

وفي أول تعليق له بعد الفوز، قال كوارتارارو مازحاً إنه "سأستمتع باللحظة الليلة بماكدونالدز (برغر) لذيذة"، مضيفاً "شقيت طريقي من المركز الثامن. السرعة والحلبة كانتا مختلفتين عن التجارب الحرة الرابعة والأخيرة ولفة الإحماء".

وكشف "لطالما حلمت بالفوز في قطر، لكن لسوء الحظ لم أكن الأول" الذي يفوز في قطر هذا الموسم بسبب إقامة سباقيين توالياً على حلبة لوسيل.

وهي المرة الأولى في تاريخ الفئة الأولى التي يحل فيها فرنسيان في المركزين الأولين، فيما تعود المرة الأخيرة التي صعد خلالها فرنسيان الى منصة التتويج لعام 1954 في رينس الفرنسية حين فاز بيار مونوريه وحل جاك كولو ثالثاً.

وبعدما حل ثانياً في السباق الافتتاحي خلف الإسباني مارك فينياليس (ياماها)، تمكن زاركو الأحد من التربع على صدارة الترتيب العام برصيد 40 نقطة، بفارق أربع نقاط عن كوارتارارو الذي حل خامساً قبل أسبوع ثم نجح الأحد في تحقيق فوزه الرابع في الفئة الكبرى والخامس بالمجمل.

ويخوض الفرنسيان الموسم الجديد مع فريقين جديدين ما يزيد من أهمية ما حققاه في السباقين القطريين.

وأكمل الإسبانيان أليكس رينس (سوزوكي) وفينيالس (ياماها) المراكز الخمسة الأولى في هذا السباق الذي كان مخيباً جداً لدراجي ياماها-أس أر تي الإيطاليين فرانكو موربيديلي وصيف بطل الموسم الماضي (حل في المركز الثاني عشر) والأسطورة فالنتينو روسي (حل في المركز السادس عشر بعدما انطلق من المركز الـ21 قبل الأخيرة في أسوأ انطلاق له خلال مسيرته في الفئة الكبرى).

أما الإيطالي الآخر فرانتشيسكو بانيايا (دوكاتي) الذي حل ثالثاً الأحد الماضي، فجاء اليوم في المركز السادس، أمام حامل اللقب الإسباني جوان مير (سوزوكي) والجنوب إفريقي براد بايندر (كاي تي أم) والأسترالي جاك ميلر (دوكاتي) والإسباني الآخر أليكس إسبارغارو (أبريليا) توالياً.

وبعدما أمضت قرابة شهر في قطر حيث أقيمت أيضاً التجارب الشتوية، تنتقل بطولة العالم الى أوروبا اعتباراً من 18 نيسان/أبريل مع جائزة بورتيماو البرتغالية.



- ترتيب الدراجين الخمسة الاوائل في سباق موتو جي بي:

1- الفرنسي فابيو كوارتارارو (ياماها) 42:23.997 دقيقة

2- الفرنسي يوان زاركو (دوكاتي-براماك) بفارق 1.457 ثانية

3- الإسباني خورخي مارتن (دوكاتي-براماك) بفارق 1.500 ث

4- الإسباني أليكس رينس (سوزوكي) بفارق 2.088 ث

5- الإسباني مافريك فينياليس (ياماها) بفارق 2.110 ث



- ترتيب بطولة العالم:

1- زاركو 40 نقطة

2- كوارتارارو 36

3- فينياليس 36

4- بانيايا 26

5- رينس 23

