كوارتارارو يحرز المركز الأول في جائزة إيطاليا May 30, 2021 16:35 0:40 دقيقة أحرز دراج ياماها الفرنسي فابيو كوارتارارو الأحد المركز الأول في جائزة إيطاليا الكبرى من بطولة العالم للدراجات النارية في فئة موتو جي بي، على حلبة موجيلو. تقارير إخبارية رياضات ميكانيكية موتو جي بي فابيو كوارتارارو -آخر الفيديوهات 0:40 دقيقة كوارتارارو يحرز المركز الأول في جائزة إيطاليا 6:49 دقيقة هل ستعدل أوساكا عن قرارها بمقاطعة الإعلام؟ 0:33 دقيقة بداية صعبة لأوساكا وكيربر تغادر مبكراً 0:48 دقيقة ناصر غانم الخليفي يتحدّث عن دوري السوبر الأوروبي 0:36 دقيقة وفاة الدراج السويسري الواعد دوباسكييه 2:42 دقيقة كواليس نهائي دوري أبطال أوروبا 1:24 دقيقة أُنس جابر مستعدة لبطولة رولان غاروس 0:43 دقيقة يوتا جاز يواصل صحوته 2:11 دقيقة العربي يتوج بلقب كأس أمير دولة قطر في كرة اليد 2:31 دقيقة فينغر يتحدث عن أسباب تفوق تشيلسي على مانشستر سيتي